El valor histórico y cultural de María de Nazaret

El santuario de María Auxiliadora en sí, además de ser el segundo sitio de peregrinación mariana en nuestro país, después de la Basílica de Caacupé, es un hito arquitectónico contemporáneo de Asunción.

Sus instalaciones con monumentales esculturas de Hermann Guggiari y su condición para el culto religioso convierten sus dependencias en un museo vivo que puede ser visitado en forma completa, tanto en la capilla como en el templo mayor.

Desde la fiesta patronal de 2023 todas sus dependencias están señalizadas y explicadas con sus respectivas infografías mediante una donación realizada en aquella ocasión por la Fundación Nicolás Darío Latourrette Bo.

Lea más: El simbolismo de un gran santuario mariano

Ahora, mediante las gestiones del arzobispo emérito de Asunción, Edmundo Valenzuela, y el cura rector, padre Héctor Fariña, el mecenas Nicolás Latourrete Bo, a título personal, solventó la creación del Museo de María. El espacio ocupa un espacio en lo alto del coro, bajo la cúpula del Santuario y está íntegramente explicado con textos generales y también con cartelas informativas para cada objeto exhibido. “Ningún museo del mundo bien organizado necesita la figura de un guía”, destaca el curador y museólogo Luis Lataza, quien se encargó de montar el espacio cultural.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es un museo histórico que pone en valor la importancia cultural de María de Nazaret por medio de objetos exhibidos que tienen que ver con ella, con recreaciones y documentos”, comenta Lataza y explica que está dividido en seis partes: importancia de María, la vida de María según los documentos históricos, las imágenes de María que son patronas de América, los santuarios erigidos en honor a María en todos los continentes, las distintas advocaciones –las formas de nombrar a María– y las apariciones de María en nuestro tiempo y en todo el mundo.

Lea más: El signo de la Virgen

La esencia del Santuario

Pero, ¿cómo surge la idea de tener un Museo de María? El padre Héctor Fariña Garcilazo explica que “surge de la razón de ser un Santuario, lugar de peregrinación al que convergen los fieles para celebrar los sacramentos en torno a la madre de Dios, la Auxiliadora de los cristianos”.

Entre los objetos emblemáticos que forman parte del acervo se pueden encontrar elementos de los salesianos que se han destacado a nivel nacional, por los roles que les tocaron asumir. Por ejemplo, el solideo cardenalicio que dejara el cardenal Cristóbal López en ocasión de su visita por el 125º aniversario de la presencia salesiana en Paraguay. López fue director del colegio Monseñor Lasagna e inspector salesiano en el Paraguay. Asimismo, se conserva la sotana blanca de Mons. Ismael Rolón, otrora arzobispo de Asunción, quien fue cura párroco y quien consagró el Santuario en 1989. También se tiene la maqueta de la basílica de María Auxiliadora de Turín, pensada y realizada por San Juan Bosco, donde se originó la devoción.

Lea más: La madre mágica y milenaria

“Los objetos expuestos tienen que ver con la devoción mariana y su implicancia en la historia de la humanidad. En varias partes del mundo se visitan los templos y basílicas, la cripta y otras dependencias. En nuestro caso, el Museo de María forma parte de un conjunto arquitectónico que armónicamente tiende a resaltar la figura de María, como también ser un centro de encuentro con el Señor por medio de la celebración de los sacramentos y de la piedad popular”, resalta el padre Héctor.

Además de las visitas al Museo de María en el Santuario, también se puede observar durante todo el día la cripta, en la parte inferior, donde se exhiben mosaicos inspirados en la Virgen, en el espacio llamado Camino de María.

María, la mujer más influyente en la historia

“María de Nazaret es, sin duda, la mujer más influyente de toda la historia. Es conocida, admirada, respetada y venerada por millones de personas en todo el mundo, incluso en contextos no cristianos. En su honor se han levantado santuarios en los cinco continentes y su figura como Madre de Cristo ha marcado la historia del arte, la cultura y el lenguaje, con una influencia que va incluso más allá de la religión”, señala el boletín informativo sobre el museo.

Destaca que “las imágenes milagrosas y las sorprendentes apariciones de la Virgen María movilizan a multitudes, generando conversiones espontáneas, retornos al cristianismo y cambios espirituales con enormes peregrinaciones que han generado hasta revoluciones sociales y políticas alrededor del planeta”.

El Museo de María, por eso, trata de explicar y resaltar la importancia histórica de María de Nazaret. Como todo museo, tiene una visión netamente ecuménica y está abierto a todos en general.

Más aún cobra fuerza en Paraguay donde la Virgen María es uno de los símbolos más queridos de nuestra identidad nacional, la que bautizó la capital paraguaya, la Madre de Ciudades, a la que dio su nombre desde el día de su fundación.

Más info:

El Museo de María puede ser visitado de lunes a viernes de 18:00 a 18:45 antes de las misas diarias de las 19:00 y hasta las 20:30 luego de las misas. El acceso es gratuito.