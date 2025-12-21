Esto sucedió

Gran concurso de pesebres de ABC

En diciembre de 1969, ABC Color organizó un Gran Concurso de Pesebres. Los premios: para el primer lugar, una caja de champaña Codorniú; para el segundo, una fuente navideña de un restaurante asunceno y los demás destacados, publicación de las fotos en la sección Hogareñas el día de Navidad. El jurado lo conformaban: el padre Antonio Sancho, catedrático de historia de la Universidad Católica; el escultor Hermann Guggiari, la señora Teresa Cusmanich, de la Sociedad de Horticultura y Jardinería, y Jesús Ruiz Nestosa, jefe de la página Artes y Espectáculos del diario.

“Ni un solo niño sin juguete”

“Ni un solo niño sin juguete” era otra campaña de ABC en 1969. En la foto, señoras del Costurero Diplomático trajeron sus obsequios para la campaña. Estuvieron presentes la señora embajadora de Italia, Inés de Ciotti; doña Edith Giménez Caballero, exdecana del Cuerpo Diplomático y fundadora del Costurero; la embajadora de Colombia, Miryam de Plata Bermúdez; de Alemania, señora Hilde de Krier, actual presidenta del Costurero; la embajadora del Perú, señora Sara de Rodríguez Pastor, y Sara Llamosas de Estrada, esposa del primer secretario de la Embajada del Uruguay.

Socialité asuncena de los sesenta

En la foto se ve a Ana Rosa Carvallo Gorostiaga y a Federico Eudoro Medina Ferreira saliendo de la capilla de los Padres Oblatos de María luego de recibir la bendición nupcial, decía la nota social de ABC Color en diciembre de 1969. Los contrayentes tuvieron como padrinos al doctor Manuel Dejesús Carvallo y señora Arminda Gorostiaga de Carvallo; el señor Luis Aníbal Bordón y señora Betty Cabral de Bordón.

pgomez@abc.com.py

