La canasta mecánica

Desde el principio, Rosalía, se caracterizó por una estética visual y musical muy definida. Es empática y demuestra una evolución constante, tanto en su estilo musical como en su actitud ante la vida.

En una entrevista, le preguntaron por sus relaciones sentimentales y la artista catalana echó leña al fuego cuando respondió que está viviendo una etapa volcel (celibato voluntario), palabra que define a quienes deciden no tener relaciones sexuales, por decisión propia. Se trata de una nueva orientación en el modo de pensar el deseo, la intimidad y los vínculos.

“Estoy conmigo”, dijo Rosalía a la periodista Mar Vallverdú, en el pódcast Radio Noia, que cita el diario Clarín. “No estoy cerrada al amor, pero ahora quiero enfocarme en otras cosas”. La sinceridad de sus palabras conectó con miles de personas que también están cuestionando mandatos sociales sobre el sexo.

Y no es la única. Lenny Kravitz y Lady Gaga han compartido experiencias similares. Kravitz habló abiertamente de su celibato como un camino espiritual. Gaga dijo que el celibato la ayudó a enfocarse en su bienestar emocional. Drew Barrymore contó en su blog que eligió no tener relaciones durante un largo tiempo para sanar. Emma Watson se describió como self-partnered.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ser volcel no es una renuncia al deseo. Tampoco es una moda sin sentido. Es una elección consciente de poner pausa a la vida sexual por razones personales, emocionales o espirituales. El doctor Justin Lehmiller, del Instituto Kinsey, explica que muchas personas encuentran en el celibato voluntario una forma de autocuidado. “Alejarse del sexo puede dar espacio para crecer, sanar o enfocarse en otras áreas como la salud mental, el trabajo o la creatividad”, afirma.

Rosalía habló abiertamente sobre su decisión de vivir sin sexo por elección, sumándose a una tendencia que gana fuerza entre jóvenes y celebridades.

El Doctor Lehmiller también destaca que este comportamiento responde a un cambio cultural más amplio. La psicóloga Noelia Benedetto, consultada por Clarín, señala que el volcel también puede ser una forma de respuesta crítica al mandato de hiper disponibilidad sexual. “Nos invitan a estar siempre listas para el deseo ajeno. El volcel frena eso y nos permite pensar desde qué lugar queremos vincularnos", afirma.

No confundir volcel con incel

La diferencia es que los incels (célibes involuntarios) en su mayoría varones, desean tener sexo pero sienten que no pueden, que no consiguen pareja, que las mujeres son muy exigentes. Ser volcel es elegir no tener relaciones sexuales. No hay frustración, hay decisión. Hay pausa. Hay introspección.

Se está desafiando la idea de que el deseo siempre debe expresarse a través del sexo. Hoy, muchas personas prefieren formas de intimidad emocional, creativa o espiritual. El celibato por decisión propia, abre ese espacio, redefine cómo vivimos el deseo, la libertad y el bienestar.

carlafabri@abc.com.py