Según TIME, la persona (o personas) del año son los “arquitectos de la IA”, ya que lejos de concentrarse en un único rostro, la publicación ha decidido galardonar al colectivo de visionarios, ingenieros y líderes tecnológicos que han sacado a la inteligencia artificial de los laboratorios para integrarla ya de una manera irreversible en el mundo.

Entre las figuras destacadas que representan a este grupo se encuentra Jensen Huang, CEO de Nvidia, cuya tecnología de hardware es como la columna vertebral de esta revolución. También están presentes otras figuras muy reconocidas como Mark Zuckerberg, Elon Musk o Sam Altman.

“2025 fue el año en que la inteligencia artificial mostró todo su potencial en el horizonte y se hizo evidente que no habría vuelta atrás. Cualquiera que fuera la pregunta, la IA era la respuesta”, publica la conocida revista.

El uso de la IA

Para la elección, TIME menciona que con la IA se pudo ver cómo acelerar una investigación médica, al igual que la productividad e incluso hacer que lo imposible sea posible. También reconocen que ya desde hace unos años es muy difícil no leer o encontrarse noticias sobre su rápido avance en su intento por acercarse cada vez más a un “pensamiento” más preciso.

“Las capacidades pueden parecer mágicas: recientemente descubrimos que la IA podría facilitar la comunicación con las ballenas y resolver un problema matemático sin resolver de hace 30 años. Los modelos están mejorando a un ritmo vertiginoso, y ahora tardan segundos en realizar tareas que antes a las personas les llevaban horas”, mencionan como una de las ideas para la elección.

De igual manera, reconocen que toda la IA requiere de una considerable cantidad de energía y recursos, mientras que también hay empleos en riesgo y un montón de desinformación mediante contenido generado con esta tecnología que también “disparó” el precio de las memorias RAM a nivel mundial.

“La Persona del Año es una forma poderosa de centrar la atención mundial en las personas que influyen en nuestras vidas. Y este año, nadie tuvo un impacto mayor que quienes imaginaron, diseñaron y desarrollaron la IA. La humanidad determinará el futuro de la IA, y cada uno de nosotros puede contribuir a determinar su estructura y futuro”, agrega TIME.

¿Quiénes son los arquitectos?

Para la revista, los “arquitectos” de la IA elegidos para su portada son:

Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Lisa Su, CEO de AMD.

Elon Musk, xAI.

Jensen Huang, presidente y CEO de Nvidia.

Sam Altman, CEO de OpenAI.

Demis Hassabis, CEO de DeepMind Technologies.

Darío Amodei, CEO de Anthropic.

Fei-Fei Li, CEO de World Labs.

De esta lista, Jensen Huang y Lisa Su son los rostros visibles de los chips avanzados que hacen posible el entrenamiento de modelos masivos y sin su hardware, la IA moderna no existiría a su actual escala.

Asimismo, para ilustrar esta elección, TIME hizo una portada que homenajea la famosa foto de 1932 “Almuerzo en lo alto del rascacielos”, pero en lugar de obreros, colocó a estos líderes tecnológicos sentados sobre una viga.

Finalmente, no es la primera vez que se elige a un grupo de personas como “Persona del Año”, recordando, por ejemplo, que en 2018 fueron elegidos “Los Guardianes”, por los periodistas perseguidos por buscar la verdad; en 2017 “Las que rompieron el silencio”, con el movimiento #MeToo, o los “Luchadores contra el ébola” en 2014, entre otros colectivos.

