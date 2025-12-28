Anuario: Veinticinco hechos positivos del 2025

El Mburucuyá y la Pastelería Paraguaya

Las buenas noticias del año llegaron con sabor a través de la gastronomía. En enero se realizó la Copa del Mundo de Pastelería 2025, en Lyon, Francia, en la que Paraguay logró el puesto 13 a nivel mundial y se posicionó como el segundo mejor equipo de América. El team lo conformaron: Chiara Pederzani, Johana Borgognon, Tomás Arrúa, Isabella Rosa, Verónica Pardo, Javier Ramírez y Ornella Benítez. La temática elegida por el equipo paraguayo para la competencia fue el mburucuyá, la flor nacional del país, que inspiró cada una de sus creaciones.

La chipa entre los mejores panes del mundo. La buena racha con la comida paraguaya siguió en marzo, cuando la chipa logró ubicarse en el puesto 46 entre los 50 mejores panes del mundo, según la Guía Taste Atlas. El pan sagrado nuestro ya había sido declarado alimento nacional en 2014. De nuevo logró otro reconocimiento a nivel mundial entre los 100 mejores panes en octubre de 2025.

El legado de Koki Ruiz en Tañarandy. En la Semana Santa de 2025 Tañarandy nuevamente fue epicentro del arte y la religiosidad popular, esta vez en homenaje al gran artífice, Koki Ruiz, fallecido en diciembre de 2024. El artista fue quien ubicó en el mapa del turismo nacional e internacional al peculiar pueblito de Tañarandy. En su homenaje se rescataron parte del retablo de la visita del papa Francisco y la beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga.

El Principito en idioma Nivaclé. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, el clásico universal El Principito, del escritor Antoine de Saint-Exupéry, llegó al corazón del Chaco paraguayo con una edición especial en lengua nivaĉlé; el trabajo fue traducido por Teo Servín y Avelino Falcón. Fue impulsado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas con el objetivo de acercar esta obra literaria a la comunidad nivaĉlé, promoviendo la lectura y el acceso a la literatura universal en un contexto de diversidad cultural y lingüística.

Feria Palmear. El 26 de abril comenzó la segunda edición de la Feria Palmear, sobre la emblemática calle Palma, con el objetivo de seguir trabajando por la revitalización del Centro Histórico de Asunción, a través de la cultura, el arte, el comercio y la participación ciudadana. Junto con la Oficina de la Primera Dama y otras instituciones tuvo gran protagonismo la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (Amcha). Ayudó para el atractivo céntrico el cableado subterráneo.

El Centenario de la Guarania. Este año, en agosto, la Guarania cumplió 100 años, composición que en 2024 pasó a formar parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Las celebraciones se extendieron durante todo el año y arrancaron en mayo con la Feria Internacional del Libro en el Centro de Convenciones Mariscal con el lema Leer es soñar.

Paraguay, destino turístico. La popular guía de viajes Lonely Planet seleccionó 30 destinos increíbles por descubrir en el año 2025 y en Sudamérica resaltó a Paraguay y Curitiba, en Brasil. Entre las atracciones se citan el Salto del Monday, la Central Hidroeléctrica Itaipú, las Misiones Jesuíticas y varios museos de Asunción y Central. Según la Secretaría Nacional de Turismo, nuestro país recibió este año 1,8 millones de visitantes. Paraguay se puso de moda por la hospitalidad de su gente.

Un policía rescata. A mediados de año cobró popularidad la labor de rescate de animales iniciada por el agente de policía Carlos Miguel Ruiz (32), quien los saca de la calle, los lleva a un albergue y les busca un nuevo hogar. Su tarea ayudó a generar conciencia en favor de los animales abandonados a su suerte.

Asu coffee Fest 2025. El ritual más esperado del invierno paraguayo tuvo récord absoluto con más de 7.000 asistentes en dos días del mes de julio. La VIII edición del Asu Coffee Fest se celebró en el histórico Centro Cultural Itá Enramada, un espacio emblemático que ofreció una nueva escenografía para el festival más grande del país dedicado al universo del café, con más de 70 marcas nacionales e internacionales, baristas, tostadores, productores, emprendedores y una comunidad de fanáticos del café.

Colosos de la Tierra. En octubre cerró la 16ª edición de Colosos de la Tierra, el concurso organizado por A Todo Pulmón, Paraguay Respira. De los miles de árboles, fue un imponente tajy, ubicado en Capiibary (departamento de San Pedro) el que se consagró como el árbol más grande del Paraguay. Tiene una circunferencia de 5,2 metros, una altura de 36,5 metros y una copa de 92,52 metros.

Récord Guinness en el Día Mundial del Huevo. El 10 de octubre Paraguay logró un récord Guinness al conseguir la distribución de 2.806 platos de huevos revueltos en una hora, una marca que requirió de alrededor de 17.000 unidades del alimento y 200 voluntarios en la cocina y la organización. El evento se realizó en el Parque Ñu Guasu.

Informe Mundial de Felicidad. Nuestro país se volvió a posicionar entre los líderes en bienestar emocional en el mundo. El resultado del informe State of the World’s Emotional Health 2025, elaborado por Gallup a partir de entrevistas en 144 países, mostró que el 92% de los adultos paraguayos afirmó haber disfrutado gran parte del día anterior, lo que coloca al país en el segundo lugar del mundo en esa categoría, solo detrás de Dinamarca (93%).

Eju Mercado. La iniciativa municipal presentada entre octubre y noviembre buscó redescubrir uno de los espacios más emblemáticos de la capital: el Mercado Municipal Nº 4. Incluye el recorrido turístico Eju Mercado, tarea conjunta de la Dirección de Mercados Zonales y la Dirección de Cultura. El escenario en el que se filmó la película 7 Cajas, de esta forma, busca revalorizar su historia, tradiciones, vida cotidiana y su propia identidad como uno de los centros de comercio más atractivos del país.

La huella de las cuerdas. En noviembre la destacada guitarrista paraguaya Berta Rojas presentó su álbum La huella de las cuerdas, en el que, junto a su guitarra, explora la historia y los sonidos de otros instrumentos de cuerda de Latinoamérica. El material no solo se presentó en las plataformas digitales, sino también en una edición en vinilo acompañado de un libro con detalles de las obras, los instrumentos y los intérpretes que forman parte de esta joya musical.

Noche de los Museos. En noviembre se realizó la novena edición de la Noche de los Museos, un evento que desde 2017 moviliza a miles de personas en torno al arte, la memoria y el patrimonio. Este año, 99 museos y centros culturales de doce departamentos del país abrieron sus puertas con entrada libre, en una jornada que unió recorridos, experiencias y diversidad cultural partiendo desde el Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes.

La Teletón 2025 en Paraguay se llevó a cabo el 7 y 8 de noviembre, bajo el lema Un país unido por la solidaridad, y logró superar su meta de recaudación para mantener los servicios gratuitos de rehabilitación para niños con discapacidad en sus centros recadando más de 16.835 millones de guaraníes.

Los 170 años del Teatro Municipal. El Teatro Municipal Ignacio A. Pane, de Asunción, Paraguay, celebró en noviembre 170 años desde su inauguración, en 1855, como el primer Congreso Nacional y luego Teatro Nacional. Hoy se ha convertido en el principal coliseo artístico y un símbolo de la identidad cultural paraguaya.

Google Street View. El 23 de noviembre, Google Street View aterrizó oficialmente en Paraguay, brindando a los usuarios la oportunidad de explorar sus calles. Consiste en una aplicación cuya función integrada en Google Maps ofrece vistas panorámicas de 360 grados de calles y ubicaciones alrededor del mundo. En total, el nuevo contenido cubre más de 25.000 km de caminos en Paraguay.

Shakira causa furor en Paraguay. El mes de noviembre cerró con la presencia de Shakira en Paraguay. Los fanáticos caminaron con ella y presenciaron un increíble show en La Nueva Olla. Recibió regalos artesanales que agradeció con mucho cariño. Durante los dos días de concierto, la cantante colombiana ofreció espectáculos de primer nivel. Hizo bailar a todo el público, los emocionó con sus mejores éxitos y un increíble show de fuegos artificiales.

Festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé. La celebración mariana más grande del Paraguay fue declarada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay por su profundo valor histórico, religioso y comunitario. Se trata de una de las celebraciones de fe más importantes del país, que cada año reúne a miles de peregrinos en torno a la Basílica de Caacupé.

El vori vori, la mejor comida del mundo. La reconocida guía gastronómica Taste Atlas ubicó al vori vori como la mejor comida del mundo 2025, ubicándolo por encima de la pizza italiana. Al mismo tiempo, la gastronomía paraguaya se posicionó entre las cien mejores del mundo en el puesto 83. El año pasado el vori vori ya había sido considerado como una de las mejores sopas del mundo.

Ñai’ũpo, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta cerámica propia de nuestro país fue incluida en la lista de salvaguarda mundial de la Unesco en diciembre. De esta forma se activa una alerta internacional para rescatar esta alfarería ancestral guaraní que sobrevive en manos de apenas una quincena de mujeres y que enfrenta un riesgo inminente de desaparición.

Dos murales icónicos: El Mural de la Guarania, Pacto por la Chacarita y el mural Raíz y Barrio, del Barrio Mariscal. Ambos murales fueron habilitados recientemente. El primero, para cerrar el año del centenario de la guarania en Punta Karapá. Es obra de la arquitecta y artista Antonella Aranda. Raíz y Barrio es una obra que celebra la biodiversidad urbana y la identidad cultural del Paraguay, esto en el barrio más habitable y dinámico. La obra fue realizada por el artista Oz Montanía, junto a su equipo de Ocho Estudio y contó con la curaduría de la reconocida artista Laura Mandelik.

Túnel de luces en Palma. Para las celebraciones decembrinas, Palma luce atractiva con el túnel de luces instalado entre México y O’Leary, iniciativa de la Oficina de la Primera Dama. Está conformado por arcos luminosos sobre la calle creando un ambiente festivo con el objetivo de dinamizar el centro de la ciudad y ofrecer un espacio seguro y atractivo para familias. El paseo se complementa con el arbolito y la iluminación del Palacio de López.

Museo de María. El Santuario de María Auxiliadora cuenta con el primer museo dedicado a los misterios de la Virgen María en Paraguay. Está ubicado en el templo de Don Bosco y Humaitá. Fue donada por el mecenas Nicolás Latourrette Bo a iniciativa del arzobispo emérito de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela.

