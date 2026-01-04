2026: Galope de fuego

El Año del Caballo de Fuego arrancará oficialmente el martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero del año 2027. En este tiempo este signo dominará con toda su fuerza y llevará todo a su paso generando cambios radicales con su impronta de velocidad y libertad.

En el zodiaco chino son 12 los signos Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Estos signos se alternan en el calendario lunar y cada uno tiene un carácter y una fuerza distintivos que se reflejan en la personalidad de las personas nacidas bajo ellos.

En el horóscopo chino, el Caballo ocupa el séptimo lugar entre los doce animales del zodiaco. Este signo representa la libertad, la independencia, la velocidad y el movimiento constante. Se asocia con personas inquietas, trabajadoras y que poseen una fuerte necesidad de valerse por sí mismas.

Cuando este animal se combina con el elemento Fuego, su energía se vuelve especialmente intensa. El fuego simboliza la pasión, el impulso y la transformación, lo que deriva en decisiones audaces y cambios que ocurren mucho más rápido de lo habitual.

El Fuego Yang es comparable al sol en su punto más alto: ofrece claridad, dirección y una fuerza creativa que empuja hacia afuera, aunque también puede generar impulsividad si no se gestiona con equilibrio.

¿Cuándo empieza el año del Caballo?

A diferencia del calendario occidental, el año lunar no arranca el 1 de enero. El Año del Caballo de Fuego 2026 comenzará oficialmente el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Es fundamental que quienes nacieron en enero o febrero verifiquen su signo exacto, ya que el ciclo lunar es el que determina el cambio de animal.

Por otra parte, la llegada del Año Nuevo Chino está cargada de rituales milenarios. A saber, los sobres rojos (Hóngbāo): se entregan como un gesto que busca ahuyentar la mala suerte y atraer la prosperidad.

Un punto muy esperado es la cena de reunión familiar: Es el momento central de la festividad y simboliza la unión, la abundancia y la continuidad. Se suelen servir fideos largos, asociados a la longevidad, y arroz, que es símbolo de prosperidad.

Decoración y luces: Las casas y ciudades se decoran con dragones y luces para celebrar el nuevo ciclo.

El Año Nuevo chino es celebrado también con el conocido como Festival de los Faroles, que se realizan a nivel global con luces y símbolos de la buena suerte para marcar el inicio del año. Durante esta festividad se lanzan faroles hechos de papel de seda con mensajes al cielo.

Caballos famosos y cosas que se deben evitar

El ciclo del Caballo se repite cada 12 años. Los años que corresponden a este signo son: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966 (Caballo de Fuego), 1978, 1990, 2002 y 2014.

Entre los famosos nacidos bajo este signo se encuentran: Líderes y científicos: Nelson Mandela (1918), Stephen Hawking (1942) y Angela Merkel (1954).

Estrellas de la música y cine: Paul McCartney (1942), Salma Hayek (Caballo de Fuego, 1966), Emma Watson (1990) y Billie Eilish (2002). Deportistas: Cristiano Ronaldo y Kobe Bryant (1978), por citar algunos de los más conocidos.

En cuanto a la relación del caballo con otros signos, este año favorece especialmente al Tigre y al Perro, quienes encontrarán oportunidades de expansión y tomarán decisiones con mayor seguridad.

El propio Caballo vivirá un año decisivo que lo obligará a redefinir su rumbo. Por el contrario, la Rata, el Buey y el Gallo podrían enfrentar mayores tensiones y exigencias emocionales.

Para vibrar en sintonía con la buena fortuna, se recomienda usar tonos como el rojo, dorado y anaranjado que se relacionan con la vitalidad y la protección. Otros colores recomendados son el blanco, azul (laguna, celeste, cian) y verde (esmeralda, turquesa).

La tradición prohíbe barrer o limpiar la casa el primer día del año lunar. Se cree que hacerlo podría “barrer” la buena fortuna entrante; por eso, la limpieza profunda debe hacerse antes del inicio del año para eliminar las energías estancadas. También es clave evitar deudas y conflictos para empezar el ciclo “en limpio”.

Ciclos

El sistema se basa en el ciclo sexagesimal (60 años), que combina diez “troncos celestiales” (elementos como madera, fuego, tierra, metal y agua) con doce “ramas terrenales” (animales).

Para saber tu signo, debés ubicar tu año de nacimiento en una tabla que combine estas dos series, siempre teniendo en cuenta que el calendario chino es lunisolar y sus fechas varían respecto al gregoriano.

Como analogía para entender este periodo, el Año del Caballo de Fuego es como el Sol en el solsticio de verano: posee una potencia capaz de iluminar y hacer crecer todo con rapidez, pero si no se busca sombra o equilibrio, su intensidad puede terminar agotando nuestras reservas.

Los signos y los años

Cada animal del zodiaco chino representa ciertas cualidades y temperamentos. Se dice que quienes nacen bajo su influencia comparten rasgos en común con ese animal. Este es el orden de los 12 signos y lo que simboliza cada uno y las fechas a las que corresponde cada uno.

Rata: inteligencia, agilidad mental, astucia. Buenos estrategas y sociables. Años: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Buey: constancia, trabajo duro, paciencia. Personas leales y prácticas. Años: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre: valentía, pasión, impulsividad. Espíritu rebelde y fuerte liderazgo. Años: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Conejo: sensibilidad, diplomacia, elegancia. Amantes de la paz y el arte. Años: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragón: poder, carisma, ambición. Uno de los signos más admirados. Años: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpiente: sabiduría, misterio, intuición. Profundas y observadoras. Años: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Caballo: libertad, energía, entusiasmo. Aman el movimiento y la aventura. Años: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Cabra (u Oveja): ternura, creatividad, calma. Personas empáticas y artísticas. Años: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Mono: ingenio, humor, adaptabilidad. Curiosos e imprevisibles. Años: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Gallo: orden, precisión, franqueza. Perfeccionistas y organizados. Años: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Perro: lealtad, justicia, nobleza. Defensores de lo correcto. Años: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Cerdo: generosidad, dulzura, tranquilidad. Disfrutan de la vida y son muy honestos. Años: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031