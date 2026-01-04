Luz, cámara y acción: los estrenos de cine para el 2026

La cartelera de estrenos de este 2026 ya se puso en marcha desde el primer día con esperadas producciones. Bob Esponja: en busca de los pantalones cuadrados invita a chicos y grandes a sumergirse hasta el Fondo de Bikini para una nueva aventura, esta vez buscando rescatar a Bob Esponja de un temible pirata fantasma, quien busca llevarlo al inframundo.

También está en cartelera el drama musical Song Sung Blue: sueño inquebrantable, protagonizado por Kate Hudson y Hugh Jackman. El filme, que cuenta con dos nominaciones para los Globos de Oro, está basado en una emotiva historia real y sigue a una pareja de cantantes que ofrece un espectáculo tributo a Neil Diamond.

Igualmente llegó a las salas La empleada, un thriller basado en la novela homónima de Freida McFadden, que tiene como protagonistas a Amanda Seyfried y a Sydney Sweeney. Paul Feig dirige esta historia en la que una joven llamada Millie acepta un trabajo como sirvienta en la mansión de los Winchester, pero pronto empieza a descubrir que algo no está bien en la casa.

La directora Hikari y el actor Brendan Fraser unieron fuerzas en Familia en renta, una película cuyo estreno está previsto para el 8 de enero. La trama de esta comedia dramática presenta a un actor en Tokio que es contratado como chico simbólico americano para una empresa familiar de alquiler, lo que le lleva a un viaje inesperado al interpretar papeles en la vida de otras personas.

Tom & Jerry, la famosa dupla animada del gato y el ratón, también se alista para volver a la gran pantalla desde el 15 de enero. Tom & Jerry: la brújula mágica se denomina esta nueva película, en la que ambos personajes viajan por accidente a través del tiempo, conociendo a nuevos amigos con los que deben enfrentar a fuerzas misteriosas.

Para ese mismo día también está previsto el estreno de Marty Supreme, la película dirigida por Josh Safdie, que tiene a Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow como protagonistas.

El largometraje, que cuenta con tres nominaciones para los Globos de Oro, está libremente inspirado en la historia de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong.

Hamnet, otra de las películas que se perfila como gran protagonista de la temporada de premios en Hollywood, llegará a los cines locales el 29 de enero. Paul Mescal y Jessie Buckley lideran el reparto de este largometraje dirigido por Chloé Zhao.

La película, que cuenta con seis nominaciones para los Globos de Oro, retrata a Agnes, la esposa del dramaturgo inglés William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo. Este duelo sirve al escritor de inspiración para llevar adelante una de sus obras más aclamadas.

También para ese día está previsto el estreno en Paraguay de la película española Sirât. Trance en el desierto, dirigida por Oliver Laxe, que viene de ganar el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. El filme cuenta además con dos nominaciones para los Globos de Oro y está preseleccionado en cinco categorías, incluyendo Mejor Película Internacional, para la próxima edición de los Premios Óscar.

Sergi López y Bruno Núñez Arjona son los protagonistas de este largometraje en el que un hombre y su hijo llegan a una fiesta electrónica en medio del desierto buscando a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace un mes en una de esas fiestas.

Para el mes de febrero está previsto el estreno de Ella McCay, una comedia dramática escrita y dirigida por James L. Brooks, que cuenta con un reparto estelar integrado por Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Ayo Edebiri, Woody Harrelson, entre otros.

La trama sigue a una joven política idealista que hace malabarismos para equilibrar su estresante vida laboral con sus problemas familiares, mientras se candidata a gobernadora.

El 12 de febrero, en la previa al Día de los Enamorados, las salas de cine recibirán una nueva adaptación de la clásica novela de Emily Brontë, Cumbres borrascosas.

Margot Robbie y Jacob Elordi, bajo la dirección de Emerald Fennel, darán vida al tormentoso romance entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, con los páramos de Yorkshire como telón de fondo.

Más adelante en el año llegarán la película basada en el popular videojuego Super Mario Galaxy, así como Michael, la biopic sobre el cantante Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jafaar Jackson, sobrino del Rey del Pop.

Para el 30 de abril se aguarda el estreno de El diablo viste a la moda 2, la secuela de la popular comedia dramática protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Aún no se han revelado grandes detalles de la trama de esta historia, que nuevamente girará en torno a la revista de modas Runway, y que cuenta con la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna.

El universo de Star Wars regresará a la gran pantalla en este 2026 con The Mandalorian y Grogu, una película que llegará a las salas en mayo y presentará una aventura en la que el pequeño Grogu será más grande que nunca. Jon Favreau dirige este filme, que contará con las actuaciones de Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

Para el mes de junio está previsto el estreno de Masters of the Universe, la película en la que Nicholas Galitzine encarnará a He-Man; mientras que para finales de ese mismo mes se aguarda la llegada de Supergirl, dirigida por Craig Gillespie y con Milly Alcock en el papel de la Superchica.

De la mano de Disney, en julio llegará a los cines la versión live action de Moana, bajo la dirección de Thomas Kail y con Catherine Laga’aia y Dwayne La RocaJohnson interpretando los roles protagónicos.

Para ese mes también se aguarda La Odisea, la nueva propuesta del cineasta Christopher Nolan, a partir del poema épico de Homero. Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway protagonizan esta historia que representará el viaje de Odiseo en su regreso a casa, tras la Guerra de Troya, sorteando diversos obstáculos para reunirse con su amada Penélope.

Para el segundo semestre del año se anuncian una nueva película basada en Sensatez y sentimientos, la reconocida novela de Jane Austen; Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha; una nueva entrega de la saga basada en los libros de Suzanne Collins; la tercera parte de Duna y Avengers: Doomsday, la nueva película del universo de Los Vengadores.