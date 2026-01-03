Critics Choice Awards 2026: arranca la temporada de premios en Hollywood

La 31° edición de los Critics Choice Awards se celebrará este domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica, Estados Unidos, y premiará a las producciones más destacadas del último año tanto en cine como en TV.

Fecha, lugar y transmisión

La ceremonia tendrá lugar en el Barker Hangar de Santa Mónica y se trasmitirá en vivo por TNT, TNT Series y HBO Max a partir de las 22:00 de Paraguay. Las mismas señales ofrecerán además una cobertura exclusiva de la alfombra roja, que comenzará a las 21:00 con la llegada de las principales figuras nominadas.

Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Cómo se eligen los ganadores y quién conduce

Los ganadores de esta edición se definirán mediante la votación de más de 600 periodistas y críticos que integran la Critics Choice Association. Este amplio cuerpo de votantes reúne a especialistas que siguen de cerca la producción audiovisual de cada año, tanto en cine como en televisión.

Por cuarto año consecutivo, la conducción de la ceremonia estará a cargo de la actriz y comediante Chelsea Handler, que volverá a liderar la gala desde el escenario del Barker Hangar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nuevas categorías en competencia

Esta edición llega con cambios significativos en el listado de premios. La gran novedad es la incorporación de cuatro nuevas categorías que amplían el espectro de reconocimientos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mejor Serie de Variedades

Mejor Diseño de Escenas de Acción

Mejor Reparto y Elenco

Mejor Sonido

Con estas incorporaciones, los Critics Choice Awards apuntan a destacar rubros específicos del trabajo audiovisual que ganan cada vez más relevancia en la industria.

Los favoritos en cine: “Pecadores” lidera las nominaciones

En el terreno cinematográfico, Pecadores (Sinners) encabeza las nominaciones con 17 candidaturas, quedando a solo una del récord que alcanzó Barbie hace dos años. La película compite en la categoría de mejor película y suma nominaciones para su elenco, con Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku y Miles Caton entre los intérpretes destacados.

Además, Ryan Coogler fue nominado como mejor director y también compite por el premio al mejor guion original, junto a varias menciones en categorías técnicas que refuerzan el peso de Pecadores en esta edición.

Muy cerca aparece Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson, que obtuvo 14 nominaciones. Entre ellas se cuentan candidaturas a mejor película y mejor actor para Leonardo DiCaprio, consolidando a la producción como una de las grandes aspirantes de la noche.

En tercer lugar se ubican, con 11 nominaciones cada una, la versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro y el drama histórico Hamnet, protagonizado por Paul Mescal y Jessie Buckley. Frankenstein figura así entre las producciones con nominaciones destacadas en los Critics Choice Awards 2026, mientras que Hamnet se posiciona como otro de los títulos fuertes de la temporada.

El antecedente inmediato: Zoe Saldaña, premiada el año pasado

La relevancia de estos galardones se refleja también en los desempeños individuales premiados en ediciones recientes. El año pasado, Zoe Saldaña se llevó el premio a la mejor actriz de reparto por Emilia Pérez, en una ceremonia que dejó imágenes icónicas, registradas por agencias internacionales como Reuters.

Dominio de Netflix en televisión

En televisión, las categorías de drama y comedia llegan marcadas por un claro predominio de Netflix. La plataforma lidera el apartado televisivo con producciones que concentran varias de las nominaciones más importantes.

La serie Adolescence encabeza la lista con seis nominaciones, entre ellas la de mejor miniserie, además de varias menciones para integrantes de su elenco. Justo detrás aparece Nadie quiere esto, que suma cinco nominaciones y refuerza el peso de Netflix en la contienda por los premios televisivos.

Una antesala clave a los Premios Oscar

Con una votación integrada por cientos de críticos y periodistas, nuevas categorías que amplían el mapa de reconocimientos y un conjunto de producciones muy nominadas tanto en cine como en televisión, los Critics Choice Awards 2026 se perfilan como la primera gran cita de la temporada de premios.

Lo que ocurra este domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica será observado de cerca por la industria, no solo por los galardones en sí mismos, sino también por su habitual papel como anticipo de lo que podría suceder en los próximos Premios Oscar.