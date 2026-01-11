Agenda cultural y artística del 11 al 17 de enero de 2026

DOMINGO 11

Paseo en lancha por el Río Paraguay

Ofrecido por: Senatur

Hora: 8:00 a 19:30

Lugar: En el muelle que está bajando Turista Róga

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Informaciones: (0982) 226 343

LUNES 12

Taller de arte / Palabras de cerámica

En El Granel estará disponible, de la mano de Ami y Ceci Cabrera, y Laura Báez, una actividad creativa en cerámica.

“Tu palabra inspiradora en barro”, dicen las anfitrionas, quienes preparan una tarde diferente este lunes de 16:00 a 19:00 en Juan de Salazar 372 entre Artigas y San José. Informaciones: @elgranelasu

Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

MARTES 13

Talleres de arte / Acuarela

En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán podés estudiar en los talleres de Gabriel Brizuela Santomé. Las clases son individuales y los materiales no están incluidos.

Podés empezar este mismo martes, de 09:00 a 12:00 o bien de 15:00 a 18:00, en el ICPA - GZ (Juan de Salazar casi Artigas). Informaciones: @icpa_gz

Taller de Stand Up

Ofrecido por: El Gato Siamés

Hora: 19:00 a 21:00

Lugar: Mcal. López casi San Martín

Informaciones: 0983449375

JUEVES 15

Tour por las Terrazas de Asunción

Ofrecido por: Senatur

Hora: 18:00

Lugar: Senatur (Palma 468)

Informaciones: Touring Club (0972) 439 887

Lea más: “Festinha” reunirá a Só Pra Contrariar y É O Tchan el 28 de febrero en el Puerto de Asunción

SÁBADO 17

Paseo en concienciación

Ofrecido por: Spider Cycles

Hora: 18:30

Lugar: Letras corpóreas de Asunción frente al Palacio de López

Informaciones: @spidercycles1

Shopping Mercado Sanber

Ofrecido por: Municipalidad de San Bernardino

Hora: 08:00 a 14:00

Lugar: Plaza Bernardino Caballero, San Bernardino

Informaciones: @shoppingmercadosanber

Carnaval Encarnaceno

Ofrecido por: Asociación de Clubes

Hora: 21:00

Lugar: Sambódromo de Encarnación

Informaciones: tuti.com.py