Agenda cultural y artística del 11 al 17 de enero de 2026

DOMINGO 11
Paseo en lancha por el Río Paraguay
Ofrecido por: Senatur
Hora: 8:00 a 19:30
Lugar: En el muelle que está bajando Turista Róga
Informaciones: (0982) 226 343
LUNES 12
Taller de arte / Palabras de cerámica
En El Granel estará disponible, de la mano de Ami y Ceci Cabrera, y Laura Báez, una actividad creativa en cerámica.
“Tu palabra inspiradora en barro”, dicen las anfitrionas, quienes preparan una tarde diferente este lunes de 16:00 a 19:00 en Juan de Salazar 372 entre Artigas y San José. Informaciones: @elgranelasu
MARTES 13
Talleres de arte / Acuarela
En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán podés estudiar en los talleres de Gabriel Brizuela Santomé. Las clases son individuales y los materiales no están incluidos.
Podés empezar este mismo martes, de 09:00 a 12:00 o bien de 15:00 a 18:00, en el ICPA - GZ (Juan de Salazar casi Artigas). Informaciones: @icpa_gz
Taller de Stand Up
Ofrecido por: El Gato Siamés
Hora: 19:00 a 21:00
Lugar: Mcal. López casi San Martín
Informaciones: 0983449375
JUEVES 15
Tour por las Terrazas de Asunción
Ofrecido por: Senatur
Hora: 18:00
Lugar: Senatur (Palma 468)
Informaciones: Touring Club (0972) 439 887
SÁBADO 17
Paseo en concienciación
Ofrecido por: Spider Cycles
Hora: 18:30
Lugar: Letras corpóreas de Asunción frente al Palacio de López
Informaciones: @spidercycles1
Shopping Mercado Sanber
Ofrecido por: Municipalidad de San Bernardino
Hora: 08:00 a 14:00
Lugar: Plaza Bernardino Caballero, San Bernardino
Informaciones: @shoppingmercadosanber
Carnaval Encarnaceno
Ofrecido por: Asociación de Clubes
Hora: 21:00
Lugar: Sambódromo de Encarnación
Informaciones: tuti.com.py