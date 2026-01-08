“Festinha” reunirá a Só Pra Contrariar y É O Tchan el 28 de febrero en el Puerto de Asunción

Só Pra Contrariar es un grupo de pagode brasileño formado en 1989 y liderado por Alexandre Pires. A lo largo de su trayectoria, la banda ha alcanzado más de 20 millones de discos vendidos y ha logrado proyección internacional con canciones como Que Se Chama Amor, Essa Tal Liberdade, Depois do Prazer e Interfone.

Lea más: El Premio Henri Matisse lanza su edición 2026 con un laboratorio para artistas

En los últimos años, el grupo ha desarrollado proyectos conmemorativos centrados en la revisión de su repertorio histórico. En Paraguay, se ha presentado en varias ocasiones, incluida la gira “O Último Encontro” en febrero del año pasado.

Por su parte, É O Tchan surge en 1992 a partir del grupo Gera Samba y se consolida como uno de los principales exponentes del pagode baiano y el samba-axé.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con más de 15 millones de discos vendidos, el grupo alcanzó un importante reconocimiento en Brasil y otros países de Latinoamérica gracias a canciones como Pau Que Nasce Torto, Na Boquinha da Garrafa, É o Tchan no Hawaí y Ralando o Tchan. Actualmente, la banda continúa activa, participando en festivales y presentando nuevas producciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entradas

Las entradas se encuentran disponibles en los puntos de venta de Ticketea y de forma online a través de www.ticketea.com.py, con precios desde Gs. 200.000. Más información y reservas de mesas: +595 981 642 000

El evento es apto para todo público. Menores de hasta 8 años cumplidos no abonan entrada, siempre que asistan acompañados de un adulto responsable con entrada válida.