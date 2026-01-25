Ypykuéra Ayvu. Voces ancestrales para el futuro

La oralidad ancestral se visibiliza en este libro de cuentos trilingües, en lengua indígena paī tavyterã, castellano e inglés. La publicación reúne relatos que ponen en valor la tradición oral y la cosmovisión del pueblo paī tavyterã, presentados en tres lenguas con el objetivo de fortalecer la diversidad cultural y lingüística. La obra constituye un aporte significativo a la preservación, difusión y acceso a las lenguas indígenas del Paraguay. Editado por Fundación en Alianza.

La épica de Doña Mencia

La épica de Doña Mencia y Don Hernando o cómo Paraguay perdió el mar es un libro de lectura recomendada de Gustavo Laterza Rivarola. Se trata de una novela histórica que “se nutre del relato verídico de los prodigiosos lances de la caravana capitaneada por doña Mencia Calderón de Sanabria. Los hechos se apegan a la realidad tanto como esta puede ser hoy conocida a partir de los documentos de la época”. Estas incluyen cartas, declaraciones, relatos y asientos de escribanía. Intercontinental Editora.

Cruzar el umbral

Cruzar el umbral – El axioma de la finitud es el título del libro de Darío Lugo que se presentará el lunes 2 de febrero a las 20:00 en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán, de la Manzana de la Rivera. Con más de tres décadas en el periodismo escrito, Darío Lugo incursiona en el ensayo y presentará esta obra, con el sello editorial de Ediciones de la Paz, en la que reflexiona sobre la condición efímera de la existencia y de la dimensión temporal del ser.

Registro de Agresores de Animales

En un hecho considerado histórico, Paraguay lanza el Ragan: Primer Registro Nacional de Agresores de Animales contra el maltrato. Se trata de una plataforma estratégica diseñada para trazar el historial de personas condenadas o sancionadas por maltrato animal. Este sistema permite una actuación más rápida y severa, especialmente en casos de reincidencia. Se buscan cero reincidencia, justicia eficiente, control real y cultura de respeto. Más info: @defensaanimalpy

Arte y simbología en el paleocristiano

Dentro del ciclo de conferencias Un verano con el arte, en su edición 2026, el próximo viernes 30 y sábado 31 de enero se realizará la jornada dedicada al Arte y simbología en el paleocristiano. Estos encuentros se realizan en el auditorio Franca Bo, del Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Latourrette Bo, a cargo del museólogo Luis Lataza. Los encuentros son de acceso libre y gratuito y se realizan a las 18:00. La dirección es Manuel Domínguez y Paraguarí.

Josefina Plá en la Caja de las Letras

Parte del acervo de la artista hispano-paraguaya Josefina Plá (1903-1999) ya se encuentra bajo resguardo en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en España. Desde su creación, en 2007, Josefina Plá es la segunda artista de Paraguay, después de Augusto Roa Bastos, que tiene un espacio en la bóveda de seguridad. El espacio atesora “simbólicos legados como memoria viva de la cultura de España y los países hispanohablantes”.

