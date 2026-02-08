Más de 70 años de la UCMB educando para servir y transformar

Con más de 70 años de trayectoria institucional, la UCMB es una de las universidades referentes en la formación en ciencias de la salud en el Paraguay, integrando conocimiento científico, práctica profesional y valores que orientan el ejercicio ético de cada disciplina.

“El mayor desafío de la educación superior hoy es formar profesionales competentes, pero sobre todo personas con principios, criterio y compromiso social”, afirma el rector de la UCMB, Mgtr. Leonardo Álvarez, al destacar la misión que guía el inicio de este nuevo ciclo académico.

La propuesta educativa de la universidad se apoya en un modelo que prioriza la experiencia práctica, la actualización constante de los planes de estudio y la formación integral del estudiante.

Es así que uno de los principales diferenciales de la UCMB es contar con su propio hospital universitario, el Centro Médico Bautista, institución de referencia nacional donde los alumnos realizan sus prácticas profesionales en un entorno real, acompañados por docentes y profesionales con amplia trayectoria.

“Formar dentro de un hospital universitario permite que los estudiantes desarrollen competencias clínicas desde los primeros semestres, fortaleciendo la toma de decisiones, el trabajo en equipo y, fundamentalmente, el trato humano con el paciente”, sostiene el rector de la UCMB.

A esta experiencia se suma una sólida red de 18 campos de práctica y convenios interinstitucionales con organismos como la Dirección Nacional de Estrategia de Recursos Humanos en Salud, Teletón, SENADIS, el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ampliando las oportunidades de formación clínica y comunitaria.

Además, la UCMB mantiene un convenio académico con la Universidad de Florida, que permite a estudiantes de Medicina realizar rotaciones internacionales.

La oferta académica incluye siete carreras de grado, cinco en el área de la salud y dos en el área empresarial en modalidad online.

La universidad cuenta con carreras únicas en el país, como Emergentología y Terapia Ocupacional, anticipándose a las necesidades del sistema sanitario y social.

En paralelo, la UCMB impulsa tecnicaturas con rápida salida laboral y una oferta de posgrados que supera las 40 propuestas.

“Creemos en la formación continua como herramienta clave para un ejercicio profesional responsable y actualizado”, remarca el rector.

Todos los programas de la UCMB están habilitados por el CONES y varios acreditados por la ANEAES, lo que respalda la calidad institucional y el compromiso permanente con la mejora continua.

“Sumamos a todo esto los beneficios académicos para nuevos estudiantes, como matrícula exonerada en carreras de grado y tecnicaturas, inscripción anticipada en posgrados y convalidación gratuita de materias, facilitando el acceso a la educación superior”, anuncia el rector.

“Nuestra visión es seguir creciendo con calidad, sin perder la esencia: educar para servir y transformar realidades”, concluye Álvarez.

