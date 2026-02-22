PlayStation abre el baúl de los recuerdos

Más allá de una simple conferencia, para algunos la experiencia fue más como un “reencuentro” con viejos amigos o como abrir un baúl repleto de memorias, porque si bien la nostalgia puede “pesar” mucho en este ámbito, al acompañarla con innovación, se esperan experiencias únicas en tiempos actuales.

Por esto, y como una opinión colectiva, los fans coincidieron en que las leyendas no solamente vuelven, sino que también se preparan para reclamar el trono una vez más a lo largo de este año.

El Olimpo de Kratos

De entre todos los anuncios, uno que ni siquiera mostró el juego en sí llegó a destacarse entre los principales, ya que se promete un retorno a un personaje caracterizado por la furia: Kratos, el Dios de la Guerra.

El estudio Santa Mónica hizo temblar el escenario con dos noticias de impacto, pero toda su atención se concentró en el remake de la trilogía original de God of War, que si bien hasta ahora no se sabe su fecha de lanzamiento, estos juegos ya estarían en desarrollo.

Los fanáticos básicamente “explotaron” en las redes sociales de la emoción por este anuncio, ya que ahora se espera poder ver al Olimpo y conocer esa parte de la historia de Kratos en la tecnología actual.

Pese a este gran anuncio, los desarrolladores también dieron otra opción para los más impacientes, ya que de forma sorpresiva, esa misma noche se lanzó God of War: Sons of Sparta, un título de acción y plataformas en 2D que recuerda a una experiencia más “retro”, pero recuerda que antes de ser un Dios, Kratos era “un espartano”.

Terror, sigilo y plataformas

Entre las sombras, Konami y el estudio Screen Burn Interactive revelaron detalles de su nueva producción, Silent Hill: Townfall. Este título promete llevarnos y recorrer un pueblo completamente desconocido en una experiencia en primera persona, pero sin dejar de lado el terror y el misterio que caracterizan a la saga.

Por otra parte, los servicios de chats en vivo durante transmisiones y foros especializados en el ámbito del gaming no dejaron de recibir comentarios tras el anuncio de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, que fue otra de las grandes sorpresas y joyas de la noche.

Para el 27 de agosto se espera esta entrega de la aclamada creación de Hideo Kojima y con esto se da la “liberación” de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de su “prisión” dentro del PlayStation 3 para llegar a las plataformas modernas. Esta entrega originalmente lanzada en 2008 también estará acompañada de Metal Gear Solid Peace Walker, originalmente lanzado en PlayStation Portable (PSP) en 2010 e incluso de Metal Gear: Ghost Babel, cuyo lanzamiento original fue en el año 2000 para la GameBoy Color (GBC).

Otra leyenda que vuelve a pisar fuerte para recordar que es todo un ícono (pese a no tener extremidades) es Rayman. Ubisoft lanzó la Rayman 30th Anniversary Edition, la versión definitiva del clásico original con 120 niveles extra y contenido documental.

<b>PlayStation para el futuro</b>

Entre todos los anuncios, otros grandes lanzamientos esperados vienen más de la mano del cine, ya que la acción cinematográfica va a ser también uno de los pilares que ofrecerá PlayStation en cuanto al entretenimiento.

Con la promesa de encarnar al letal “Baba Yaga”, en el nuevo título de John Wick, y la intriga de descubrir los orígenes de James Bond en 007 First Light, los fanáticos de estas películas también demuestran su interés hacia el mundo gamer que cada día consigue más seguidores.

