Agenda cultural y artística del 8 al 14 de marzo de 2026

DOMINGO 8

Teatro / Nunca estuve en Dublín

Llega al Arlequín Teatro (Antequera c/ Rca. de Colombia) la comedia Nunca estuve en Dublín, del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu, bajo la dirección de Diego Mongelós.

Los actores Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich encarnan a los personajes de esta historia.

La obra está dirigida a adolescentes y adultos, y propone una mirada irónica sobre los conflictos familiares que emergen cuando una hija regresa al hogar tras varios años de ausencia.

La cita es a las 20:00. Más informaciones: @nuncaestuvepy

Show familiar / Circo aventuras al rescate

Ofrecido por: Escuela Internacional Comedia Musical

Hora: 16:00

Lugar: Hotel Guaraní

Informaciones: tuti.com.py

Show de humor y música / Odelirá

Ofrecido por: Clara Franco

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña entre Iturbe y Yegros)

Informaciones: ticketea.com.py

Show musical / Latino Americanta 2ª Edición

Ofrecido por: Coro Campus Asunción de la Universidad Católica-Nuestra Señora de la Asunción

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: teatromunicipaldeasuncion

LUNES 9

Curso corto / Guaraní en la calle, en el arte y en la vida

“En un país donde casi el 90% de la población se reconoce bilingüe, aprender guaraní no es una opción exótica: es una puerta de entrada a la cultura viva del Paraguay”, explican desde El Granel (Juan de Salazar 372, casi Artigas).

Estos cursos cortos de guaraní con el profesor mbo’ehára Esteban Ortega van más allá de la gramática y apuestan por re-significar y revivir el idioma desde la experiencia.

Las opciones para principiantes son los lunes de 19:00 a 20:30 de forma presencial y los martes en el mismo horario, pero de manera virtual. Para extranjeros principiantes, las clases son virtuales de 19:00 a 20:30.

Más informaciones en @elgranelasu

MARTES 10

Charla / Mujeres que inspiran

Ofrecido por: Gisela Gilges, life coach

Hora: 8:30

Lugar: Hotel Sheraton (Avda. Aviadores del Chaco)

Informaciones: ticketea.com.py

JUEVES 12

Show musical / Gladiadoras K-pop

Ofrecido por: Gladiadoras K-pop

Hora: 19:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 14

Fiesta / St. Patrick

Ofrecido por: Teletorpedo Producciones

Hora: 21:00

Lugar: Complejo Barrail / Costanera

Informaciones: ticketea.com.py