Agenda cultural y artística del 8 al 14 de marzo de 2026

DOMINGO 8
Teatro / Nunca estuve en Dublín
Llega al Arlequín Teatro (Antequera c/ Rca. de Colombia) la comedia Nunca estuve en Dublín, del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu, bajo la dirección de Diego Mongelós.
Los actores Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran Gubetich y Nicole Gubetich encarnan a los personajes de esta historia.
Lea más: La última temporada de “The Boys” aterriza en abril en Amazon Prime
La obra está dirigida a adolescentes y adultos, y propone una mirada irónica sobre los conflictos familiares que emergen cuando una hija regresa al hogar tras varios años de ausencia.
La cita es a las 20:00. Más informaciones: @nuncaestuvepy
Show familiar / Circo aventuras al rescate
Ofrecido por: Escuela Internacional Comedia Musical
Hora: 16:00
Lugar: Hotel Guaraní
Informaciones: tuti.com.py
Show de humor y música / Odelirá
Ofrecido por: Clara Franco
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña entre Iturbe y Yegros)
Informaciones: ticketea.com.py
Lea más: Estrenos en cines: llegan lo nuevo de Pixar y un romance gótico muy peculiar
Show musical / Latino Americanta 2ª Edición
Ofrecido por: Coro Campus Asunción de la Universidad Católica-Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: teatromunicipaldeasuncion
LUNES 9
Curso corto / Guaraní en la calle, en el arte y en la vida
“En un país donde casi el 90% de la población se reconoce bilingüe, aprender guaraní no es una opción exótica: es una puerta de entrada a la cultura viva del Paraguay”, explican desde El Granel (Juan de Salazar 372, casi Artigas).
Estos cursos cortos de guaraní con el profesor mbo’ehára Esteban Ortega van más allá de la gramática y apuestan por re-significar y revivir el idioma desde la experiencia.
Las opciones para principiantes son los lunes de 19:00 a 20:30 de forma presencial y los martes en el mismo horario, pero de manera virtual. Para extranjeros principiantes, las clases son virtuales de 19:00 a 20:30.
Más informaciones en @elgranelasu
MARTES 10
Charla / Mujeres que inspiran
Ofrecido por: Gisela Gilges, life coach
Hora: 8:30
Lugar: Hotel Sheraton (Avda. Aviadores del Chaco)
Informaciones: ticketea.com.py
Lea más: Warner prepara primera película de “Game of Thrones”, según medio
JUEVES 12
Show musical / Gladiadoras K-pop
Ofrecido por: Gladiadoras K-pop
Hora: 19:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 14
Fiesta / St. Patrick
Ofrecido por: Teletorpedo Producciones
Hora: 21:00
Lugar: Complejo Barrail / Costanera
Informaciones: ticketea.com.py