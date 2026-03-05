Estrenos en cines: llegan lo nuevo de Pixar y un romance gótico muy peculiar

Tres nuevas películas llegan a renovar la cartelera en cines de Paraguay en el primer jueves del mes de marzo, y entre los estrenos destaca la nueva película original del estudio de animación Pixar, creadores de éxitos mundiales como Toy Story o Cars.

Hoppers es una comedia de ciencia ficción en la que la mente de una joven amante de los animales es integrada a un robot realista con forma de castor, con el que se puede comunicar con otros animales para intentar salvar su hábitat bajo amenaza de destrucción.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Piper Curda (The Morning Show), Bobby Moynihan (Saturday Night Live), Jon Hamm (Chicas pesadas) y Dave Franco (Together). La dirección es de Daniel Chong.

También se estrena hoy en cines de Paraguay La novia, un drama gótico basado en el clásico literario Frankenstein, de Mary Shelley.

Esta versión trascurre en Estados Unidos en la década de 1930 y sigue a una mujer que fallece y es revivida a pedido del monstruo de Victor Frankenstein, quien quería una pareja. Sin embargo, la aparición de ambos resucitados genera caos en las calles y el submundo de Chicago.

La película es protagonizada por Jessie Buckley (Hamnet), Christian Bale (Los crímenes de la academia), Peter Sarsgaard (Septiembre 5), Annette Benning (Nyad), Jake Gyllenhaal (Ambulancia) y Penélope Cruz (Ferrari) bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal (La hija oscura).

Finalmente, se estrena el thriller chino de acción Operación Sombra, sobre un experto en seguridad retirado que vuelve a la actividad para investigar una serie de robos perpetrados por un exconvicto.

La leyenda del cine de acción y artes marciales Jackie Chan protagoniza junto a Zhang Zifeng y Tony Leung Ka-fai, bajo la dirección Larry Yang.

K-pop y otro reestreno de “Crepúsculo”

El reestreno de la saga Crepúsculo en cines continúa esta semana con el regreso a las salas de Amanecer: Parte 1, la penúltima entrega de la saga protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

En esta entrega, Bella y el vampiro Edward finalmente se casan, pero esa unión acaba teniendo consecuencias que no solo podrían acabar con la vida de Bella, sino también desatar una crisis inédita en la sociedad vampírica.

Por último, en salas de Cinemark se proyectará este fin de semana el documental musical Enhypen: Walk the Line – Summer Edition, sobre el grupo musical coreano Enhypen.