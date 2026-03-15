Esto sucedió

Benemérita Escuela de Sordomudos

Una profesora de la Primera Escuela de Sordomudos del Paraguay, con los alumnos durante una de las sesiones de enseñanza que se imparten en el local de la institución que funciona en Yataity Cora 637, decía el pie de foto en ABC Color. La institución inició su benemérita labor, que realiza año tras año, desde 1962, en beneficio de la educación y recuperación integral de jóvenes y adultos. Era directora de la institución en marzo de 1970, la doctora Lucy Rivas de Godoy.

Los Mensajeros del Paraguay

Luego de seis años de ausencia en marzo de 1970 estuvieron de regreso en nuestro país Los Mensajeros del Paraguay. En ese lapso recorrieron los cinco continentes ejecutando composiciones de nuestro folklore siendo los primeros intérpretes latinoamericanos que actuaron en el frente de guerra del Vietnam. Volvieron para adherirse a los festejos del Centenario de la Epopeya Nacional con el Tercer Festival del Folklore. El grupo lo componían Lino Llanes (primera voz), Miguel Gómez (primera guitarra y cantante), Mario Agustín Llanes (director del conjunto) y Luis Carlos Encina (arpa).

Frigorífico de Copacar

Así se veía el local del Matadero Frigorífico Copacar totalmente terminado, con equipos y maquinaria que serían puestos a pruebe en marzo de 1970 por técnicos de las fábricas que vendieron las mismas y que estaban por llegar a Asunción. “Estas modernas instalaciones, vendrán a cumplir una labor de vital importancia, para el mejoramiento de las condiciones higiénicas de las tareas del faenamiento del ganado vacuno, destinado al consumo público y a la exportación”, decía ABC Color.

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