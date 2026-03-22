Esto sucedió

Aniversario del Asunción Tenis Club

El 14 de marzo de 1970, el Asunción Tenis Club cumplió 56 años. Con tal motivo fue organizado un encuentro social en su sede. En la nota gráfica, un aspecto de la reunión de la que participaron el presidente de la entidad, coronel doctor Wilfrido Fernández, y los doctores Danilo Pecci y señora, Óscar Pérez Uribe y señora, Teresa González de Cusmanich y el señor Ramón Berdejo, decía la crónica social de ABC Color.

Socialités de otra época

Distinguidas damas de abolengo conformaban las reuniones sociales en 1970. “Señoras Michele de Daumas Ladouce, María Elena Masi de Daumas Ladouce, Amelia Figueira de Abente Haedo y María Estela Abente de Giménez Uriarte en el té-canasta ofrecido por el Rotary Club Asunción, para sus obras de beneficencia”, decía el epígrafe de la foto en ABC Color.

Campeonas guaireñas de Básquet

En visita a la redacción en marzo de 1970 aparecen las campeonas guaireñas de básquet acompañadas de los dirigentes que estuvieron en el último torneo nacional. La delegación guaireña expresó su gratitud al periodismo por la colaboración, decía ABC. Mientras, seguían los preparativos para la organización del torneo femenino extranacional a cargo de la Federación Guaireña de Básquetbol con motivo del Cuarto Centenario de la Fundación de Villarrica.