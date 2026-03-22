La nueva piel albirroja rumbo al Mundial 2026

En una presentación cargada de simbolismo, la Asociación Paraguaya de Fútbol y la marca Puma dieron a conocer la indumentaria que acompañará a la selección rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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El evento, que contó con la presencia del entrenador Gustavo Alfaro; el titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, y del presidente de la República, Santiago Peña, sirvió como escenario para algo más que un lanzamiento: fue una declaración de identidad.

La propuesta estética nace de una idea tan sencilla como poderosa: recordar el origen. La camiseta toma como inspiración la tierra roja del Paraguay, ese suelo que ha sido testigo silencioso de los primeros pasos de innumerables futbolistas. Allí donde comenzaron los sueños, donde se forjaron las primeras jugadas, las caídas y también las pequeñas victorias que construyen carácter.

No se trata, según explicaron desde la marca, de mirar hacia atrás con nostalgia, sino de entender de dónde viene la esencia del fútbol paraguayo. Esa tierra colorada no solo forma jugadores: moldea personalidades, imprime garra y deja huella. Por eso, el diseño traslada ese elemento simbólico a la piel misma de la selección, como un puente entre el pasado formativo y el desafío que se avecina.

El mensaje es claro y emotivo: antes de los estadios repletos, de las luces y de los himnos, estuvo la cancha de tierra. Ese espacio rudimentario donde el fútbol se juega con el alma. Hoy, esa misma tierra asciende metafóricamente hasta la camiseta para acompañar a una generación que llevará su historia al escenario más grande del deporte.

Pero hay otro matiz que le da aún más profundidad a este regreso. Paraguay no solo vuelve a un Mundial después de 16 años; también lo hace con futbolistas que vivirán esa experiencia por primera vez. En ese contraste se encuentra una de las narrativas más potentes: los jugadores no regresan, debutan. Los que vuelven son los hinchas, el país entero, una historia que había quedado en pausa durante cuatro ediciones.

Fueron años de espera, de mirar desde afuera, pero también de construcción. En ese tiempo, creció una camada de jugadores que se formó, justamente, en esas canchas de tierra roja donde el fútbol no se enseña únicamente: se siente, se lucha y se respira.

De ahí nace esta camiseta. No como un simple uniforme, sino como un símbolo vivo de identidad, pertenencia y futuro. Porque si algo deja en claro esta nueva piel es que Paraguay no solo vuelve al Mundial: vuelve con su esencia intacta, llevándola orgullosamente sobre el pecho.

Gira europea con nuevos rostros albirrojos

Con la mirada puesta en el horizonte mundialista, la selección paraguaya empieza a afinar detalles. La próxima ventana FIFA de marzo aparece como una estación clave en ese camino, y ya tiene protagonistas definidos: el entrenador Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de 26 convocados que vestirán la Albirroja en los amistosos frente a la selección de Grecia y selección de Marruecos.

Lejos de ser una nómina rutinaria, la convocatoria refleja un delicado equilibrio entre presente y proyección. Alfaro apuesta por consolidar una base que empieza a mostrar señales de identidad, pero sin renunciar a la exploración de nuevas alternativas que puedan enriquecer el plantel en la antesala del Mundial 2026.

Cada nombre responde a una lógica que va más allá del rendimiento inmediato. Hay futbolistas que llegan para ratificar su lugar dentro de una estructura en crecimiento, mientras que otros tendrán la oportunidad de ser observados de cerca en un contexto de exigencia internacional.

En ese laboratorio competitivo que ofrecen los amistosos, el cuerpo técnico buscará respuestas: funcionamiento colectivo, variantes tácticas y, sobre todo, personalidad.

Duelos clave en el camino mundialista

Los duelos ante Grecia y Marruecos no son casuales.

Se trata de rivales con estilos distintos, ideales para poner a prueba la versatilidad del equipo paraguayo. En ese sentido, la ventana de marzo se convierte en una especie de ensayo general, donde cada minuto en cancha puede inclinar la balanza de cara a la lista definitiva para la Copa del Mundo.

La Albirroja transita una etapa de reconstrucción con ambición renovada. Y en ese proceso, cada convocatoria cuenta una historia: la de un grupo que quiere consolidarse, pero también la de un país que empieza a ilusionarse con volver a ser protagonista en el escenario global.

La lista de convocados de la Albirroja no solo confirma una base en construcción, sino que también abre la puerta a historias nuevas que empiezan a tomar forma dentro del seleccionado. Entre las principales novedades aparece el portero del Club Olimpia, Gastón Olveira, quien tras obtener recientemente la nacionalidad paraguaya se suma como una alternativa concreta en el arco, un aspecto preocupante en los últimos años.

En la misma línea se inscribe Maurício Magalhães Prado, mediocampista nacido en São Paulo y actualmente en Palmeiras, que también completó su proceso de naturalización y se incorpora como una opción interesante en la zona media.

La defensa, por su parte, combina caras nuevas con regresos que aportan jerarquía. Sobresale la inclusión del zaguero José María Canale, reciente campeón continental con Lanús, junto al lateral izquierdo Alexandro Maidana, quien dio el salto desde el Club Guaraní a Talleres de Córdoba, reflejando su crecimiento en el último tiempo.

En ofensiva, uno de los nombres que despierta mayor curiosidad es el de Gustavo Caballero, extremo que suma rodaje en el fútbol inglés con el Portsmouth FC, en la exigente EFL Championship. Su presente en Europa lo posiciona como una carta a observar de cerca en esta etapa.

Pero si hay un regreso que fortalece al grupo desde lo futbolístico y lo simbólico es el de Fabián Balbuena. El defensor, uno de los referentes del plantel, volvió a tener actividad oficial a finales de enero tras cinco meses fuera por una cirugía de tobillo. Su retorno no solo robustece la zaga central, sino que también devuelve liderazgo a una línea que sintió su ausencia en los últimos compromisos.

El itinerario europeo marcará el pulso de esta nueva etapa. Paraguay abrirá su agenda enfrentando a la selección de Grecia el viernes 27 de marzo en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas. Luego, la delegación se trasladará a Francia para medirse con la selección de Marruecos el martes 31 en el estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens.

Más allá de los resultados, estos encuentros representan una prueba de carácter. Frente a rivales de jerarquía internacional, el cuerpo técnico buscará respuestas que vayan afinando el funcionamiento colectivo y delineando el equipo que aspira a llegar en plenitud al Mundial 2026.

Porque en este proceso, cada convocatoria y cada minuto en cancha cuentan una parte esencial de la historia que Paraguay quiere volver a escribir.

Paraguay estará en el Grupo D del Mundial 2026

Hay regresos que trascienden lo deportivo. El de Paraguay al Mundial 2026 es uno de ellos. Después de 16 años de ausencia, la Albirroja vuelve al escenario donde alguna vez supo competir con carácter, y lo hace con un calendario ya definido, con días, horarios y estadios que empiezan a marcar el pulso de una ilusión largamente contenida.

La FIFA oficializó el fixture de la fase de grupos y, con ello, le puso coordenadas concretas al sueño paraguayo.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro integra el Grupo D, un desafío que mezcla exigencia, diversidad y simbolismo: enfrente estarán la selección de Estados Unidos, uno de los anfitriones; un rival europeo surgido del repechaje, y la siempre aguerrida selección de Australia.

Pero más allá de los nombres, hay una historia que late detrás de cada partido. Paraguay no solo vuelve: se reencuentra. Fueron 16 años de ausencias mundialistas, de noches mirando la pantalla en lugar de pisar la cancha, de generaciones que crecieron soñando con un escenario que nunca habían vivido en carne propia. Y ahora, ese escenario tiene fecha de inicio.

El debut será el viernes 12 de junio, a las 22:00 (hora paraguaya), en el majestuoso SoFi Stadium, en Inglewood. No será un estreno cualquiera: enfrente estará

Estados Unidos, con todo el peso de la localía y el contexto. Será, en muchos sentidos, una prueba de carácter inmediata. Un partido donde no solo se jugarán puntos, sino también la forma en que Paraguay quiere plantarse ante el mundo.

La segunda presentación, ya en la madrugada del 20 de junio (01:00), llevará a la Albirroja al Levi’s Stadium, en Santa Clara. Allí aguardará el clasificado europeo del repechaje, un rival aún sin nombre, pero cargado de incertidumbre y exigencia. Equipos como Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía luchan por ese lugar, y cualquiera de ellos representará un desafío táctico distinto, una historia diferente que cruzará su camino con Paraguay.

El cierre de la fase de grupos será el 25 de junio, también en Santa Clara, a las 23:00, frente a Australia. Un duelo que, como suele ocurrir en los terceros partidos, podría tener sabor a final. Porque en ese punto del torneo, los márgenes se achican y cada detalle cuenta.

Hay, además, un elemento que acompaña este recorrido: la geografía. Paraguay disputará toda la fase de grupos en la Costa Oeste de los Estados Unidos, entre Los Ángeles y el área de San Francisco. Una base estable, menos desgaste en traslados, más tiempo para concentrarse en lo esencial. En torneos de este nivel, esos detalles también juegan.

Pero si hay algo que no se mide en kilómetros ni en horarios es la emoción. Porque este Mundial no será uno más para Paraguay. Será el regreso de una hinchada que nunca dejó de creer, de un país que vivió demasiado tiempo al margen de la fiesta. Será, también, el debut de muchos futbolistas que solo conocían este torneo a través de relatos ajenos.

Ellos no vuelven: van por primera vez. Y en ese contraste se construye una narrativa poderosa. La de una generación que quiere escribir su propia historia, pero que carga con el legado de quienes supieron dejar huella.

El calendario está marcado. Los estadios están listos. Los rivales esperan. Y Paraguay, después de 16 años, vuelve a donde siempre sintió que pertenece. No solo para participar, sino para competir, para emocionarse y para recordarle al mundo que su fútbol, nacido muchas veces en la tierra colorada, sigue teniendo voz propia.