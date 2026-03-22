El eterno trovador del Paraguay

En su misión de preservar y difundir la memoria y la identidad artística nacional, el Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR) contribuyó a la edición del libro Vida y obras de Javier Vargas. El trovador del Paraguay, que rescata la vida y obra del ícono de la música popular paraguaya y latinoamericana Florencio Vargas Morales, conocido como Javier Vargas (1939–2018). La publicación recorre la trayectoria del maestro, desde su nacimiento en San Antonio en 1939, su formación en Buenos Aires, su consolidación internacional y su regreso al Paraguay. Colección Grandes Creadores. Editorial Servilibro.

Ricardo Flecha una voz para Latinoamérica

El reconocido artista Ricardo Flecha hizo entrega oficial de ejemplares de su libro Ricardo Flecha. Una voz de Paraguay para Latinoamérica a El Cabildo, que permitió la edición de este proyecto autobiográfico, que contribuye a fortalecer la construcción de una memoria artística con proyección latinoamericana. La publicación propone un recorrido por 45 años de trayectoria, desde aquel sueño inicial de “cantar para ser feliz y hacer feliz a la gente” hasta la consolidación de una voz comprometida con su tiempo. Editorial Servilibro.

Benjamín Franklin Science Corner

El Benjamín Franklin Science Corner (BFSC) celebra 13 años de compromiso con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en Paraguay. Inaugurado el 20 de marzo de 2013, el espacio es fruto de la alianza entre la Sociedad Científica del Paraguay (SCP) y la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, formando parte de la red global de American Spaces y siendo uno de los cinco espacios de este tipo en el país. Uno de los hitos más importantes en su crecimiento fue la inauguración del Ben’s Maker Lab.

Más info: WhatsApp: 0982 686-572 y redes sociales.

Noche en París con la OSIC

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), organismo artístico dependiente del Centro Cultural de la República El Cabildo, invita al público a recorrer algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio sinfónico francés con el concierto inaugural de su Temporada Oficial Internacional 2026: “Noche en París”. La velada se realizará el jueves 26 de marzo, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, con acceso libre y gratuito, reafirmando el compromiso permanente de la OSIC y El Cabildo con la democratización de la cultura.

Proyecto de homenaje a Luis Alberto del Paraná

“Mi Guitarra y mi voz”, una puesta extraordinaria de teatro musical para celebrar los 100 años del gran Luis Alberto del Paraná fue presentada al Centro Cultural de la República El Cabildo por la actriz y productora teatral Margarita Franco.

El espectáculo tendrá lugar el próximo 6 de junio, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, con “dos horas de apasionante relato” y el despliegue de un centenar de artistas. El 21 de junio se cumplirán cien años del nacimiento de Luis Osmer Meza, conocido mundialmente como Luis Alberto del Paraná (1926-1974).

El Secreto de la Señora

El Taller y Visionado “El Secreto de la Señora: 37 años después” tendrá lugar con motivo de la restauración digital de la obra audiovisual El Secreto de la Señora (Paraguay, 1989, 94 min.), consistente en dos sesiones presenciales: el jueves 26 y el viernes 27 de marzo de 18:00 a 20:30, en el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), con entrada libre y gratuita. Esta actividad educativa-cultural se realiza bajo la dirección de Hugo Gamarra con el respaldo del Fondec y el ISBA, con la cooperación del Programa Cine Educación y Cultura.