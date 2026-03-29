Autismo: entender a tiempo para acompañar mejor

Desde su experiencia clínica, el neurólogo pediatra Dr. Víctor Alejandro Gaona, del equipo médico de La Costa Neuro Infantil de Asismed, es contundente al describir esas primeras señales que, muchas veces, pasan desapercibidas.

“La ausencia de balbuceo social antes del año, la falta de respuesta consistente al nombre propio, el escaso contacto visual, la falta de sonrisa social, el no señalar lo que quiere y la disminución o pérdida del lenguaje entre los 18 y 24 meses”, describe.

El problema, explica, es que estas señales suelen minimizarse. En Paraguay, además, existe una barrera adicional.

“La familia es frecuentemente el primer y único filtro diagnóstico, especialmente fuera de Asunción, donde el acceso a equipos especializados es muy limitado”, complementa.

Ese retraso en la consulta tiene consecuencias concretas. “Muchas veces cuando el niño llega a la consulta ya perdió años de intervención temprana que son, precisamente, los más valiosos. La plasticidad cerebral en los primeros años no espera”, advierte.

En Asismed, el compromiso con la detección temprana y el abordaje integral del autismo es fundamental.

A través de su unidad especializada, La Costa Neuro Infantil, ofrece un enfoque completo que abarca desde la evaluación diagnóstica integral hasta terapias personalizadas, seguimiento continuo y articulación con la familia y el entorno educativo.

Este modelo interdisciplinario permite intervenir a tiempo, para acompañar cada caso de manera individualizada, promoviendo el desarrollo de habilidades, la regulación emocional y una mejor calidad de vida para los niños y sus familias.

Además, el enfoque se potencia con acciones de prevención, formación y gestión integral de casos, demostrando el compromiso de Asismed con una salud más accesible, humana y centrada en las personas.

Lo sutil también importa

La psicóloga clínica Lic. Yeruti Montaner, también del equipo de La Costa Neuro Infantil, aporta una mirada complementaria, porque a veces existen señales mucho más sutiles que pueden confundirse con rasgos del desarrollo típico.

Por ejemplo, menciona que un niño puede mirar a los ojos, pero sin integrar esa mirada en una comunicación real. O responder a su nombre solo en algunas ocasiones.

También puede parecer “independiente” cuando en realidad hay una baja iniciativa social. “Uno de los mayores desafíos en la detección temprana radica en que muchas de sus manifestaciones iniciales pueden parecer compatibles con variaciones del desarrollo típico”, alude.

Entre esas señales, destaca conductas como el uso instrumental del adulto -cuando el niño toma la mano para pedir algo sin intención comunicativa- o un lenguaje que existe, pero con dificultades en su uso social.

Un cambio de mirada: del “corregir” al acompañar

En los últimos años, la ciencia ha avanzado no solo en tratamientos, sino también en la forma de entender el autismo.

“Hemos dejado atrás la idea de ‘corregir’ al niño con autismo para acercarnos a la idea de acompañarlo. Cada caso es único”, menciona el Dr. Gaona.

Hoy, modelos de intervención temprana como el Denver (ESDM) han demostrado resultados positivos, especialmente cuando se aplican antes de los tres años.

Sin embargo, no existe una fórmula universal. Cada niño y cada familia requieren un abordaje personalizado. Más allá del diagnóstico, uno de los mayores retos aparece en la vida diaria: la regulación emocional.

La Lic. Montaner explica que muchas de las conductas que se interpretan como “problemas de conducta” son, en realidad, dificultades para gestionar emociones.

“No deben interpretarse como problemas aislados, sino como manifestaciones de un sistema de autorregulación aún en desarrollo”, comenta.

Esto puede traducirse en baja tolerancia a la frustración, reacciones intensas o dificultad para adaptarse a cambios.

Las estrategias más efectivas, señala, son aquellas que combinan estructura, anticipación y acompañamiento emocional: rutinas claras, apoyos visuales, validación de emociones y enseñanza explícita de herramientas de calma.

Inclusión: una deuda pendiente

En el ámbito educativo, el desafío sigue siendo profundo. Para el Dr. Gaona, la inclusión muchas veces es solo aparente.

“Un niño con TEA puede estar sentado en una escuela regular y estar completamente excluido al mismo tiempo”, refiere.

La clave está en la formación docente, el acompañamiento terapéutico y una verdadera articulación institucional.

“La inclusión no es un gesto solidario, es una obligación del Estado”, enfatiza.

La Lic. Montaner coincide, y añade que el enfoque de neurodiversidad implica un cambio estructural: no se trata de que el niño se adapte al sistema, sino de que el entorno se vuelva más accesible y comprensivo.

Romper mitos, visibilizar realidades

A pesar de los avances, persisten tabúes que siguen generando daño. “El mito más dañino sigue siendo la falsa asociación con las vacunas”, advierte el Dr. Gaona, recordando que está completamente refutada.

Pero hay otro problema igual de preocupante: el sub diagnóstico. “Tendemos a pensar en el autismo por sus formas más visibles, y eso hace que los casos leves queden sin diagnóstico durante años”, lamenta.

El impacto del diagnóstico no se limita al niño. La familia atraviesa un proceso emocional complejo, que puede incluir incertidumbre, culpa o ansiedad.

Por eso, la Lic. Montaner subraya la importancia del acompañamiento integral: psicoeducación, redes de apoyo y espacios terapéuticos para los cuidadores.

Aceptar el diagnóstico desde una mirada realista y empática es parte del proceso, así como entender que no están solos.

Un abordaje integral cada vez más necesario

En nuestro país, centros especializados como La Costa Neuro Infantil de Asismed vienen desarrollando un enfoque integral que combina evaluación, intervención terapéutica y acompañamiento familiar, alineado con las mejores prácticas internacionales.

Este tipo de servicios resulta importante en un contexto donde aún existen brechas importantes en el acceso a diagnóstico y tratamiento.

En definitiva, hablar de autismo hoy implica ir más allá de las etiquetas. Es reconocer señales -incluso las más sutiles-, actuar a tiempo y, sobre todo, construir entornos más comprensivos, porque detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia y una oportunidad de acompañar mejor.

Servicios prestados en LC NEURO INFANTIL

Evaluación

Evaluación diagnóstica integral, orientada a comprender el perfil cognitivo, emocional, conductual y adaptativo. Este proceso permite identificar necesidades específicas y establecer lineamientos claros para la intervención.

Terapia

Intervenciones individuales y grupales, diseñadas según los objetivos de cada caso. Se incluyen estrategias actualizadas que favorecen el desarrollo de habilidades, la regulación emocional, conductual y la mejora en la interacción social.

Tratamiento y seguimiento

Planes de intervención personalizados, con seguimiento continuo y ajustes según la evolución. Se trabaja de manera coordinada con la familia y la institución educativa, asegurando coherencia y eficacia en cada etapa del proceso.

Apoyo y articulación

Acompañamiento familiar y escolar, facilitando la implementación de estrategias en los distintos contextos. Incluye orientación, coordinación interdisciplinaria y fortalecimiento del entorno del paciente.

Prevención y formación

Charlas y talleres orientados a la psicoeducación, promoviendo herramientas prácticas para la detección temprana y el abordaje adecuado.

Gestión de casos

Coordinación y administración de cada proceso de manera integral, garantizando una intervención organizada, articulada y centrada en resultados.

Más info

La Costa Neuro Infantil Dentro del Complejo ASISMED (Tte. 1° Francisco Cowlan c/ Avda. Brasilia). Turnos o consultas: (021) 217-1717.