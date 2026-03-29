IA y robótica revolucionan la cirugía espinal

Patologías como la estenosis espinal, que presiona la médula, y la escoliosis, que genera curvaturas laterales dolorosas, son retos frecuentes en la práctica clínica actual. Además, los tumores espinales y los trastornos degenerativos representan una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, afectando de manera desproporcionada a la población de adultos mayores.

“En mi práctica evalúo a cada paciente de forma holística para determinar si puede beneficiarse de la cirugía en función de sus objetivos personales”, explica el Dr. Ahmad Nassr. El enfoque multidisciplinar busca no solo mitigar el dolor físico, sino también devolver la capacidad laboral y mejorar integralmente la calidad de vida del individuo.

Tradicionalmente, muchas de estas afecciones complejas se trataban mediante la fusión ósea, un procedimiento que une las vértebras para reducir el dolor, pero a costa de limitar la flexibilidad natural de la espalda. Actualmente, la medicina evoluciona hacia dispositivos que preservan el movimiento, como los discos artificiales y el sistema TOPS, que estabilizan la zona sin sacrificar la dinámica de la columna.

Innovaciones como el dispositivo MID-C han revolucionado el tratamiento de la escoliosis al consolidarse como una opción mínimamente invasiva. Estos avances permiten realizar cirugías a través de pequeñas aperturas, lo que reduce drásticamente el dolor posoperatorio y acelera significativamente el tiempo de recuperación y la estancia hospitalaria.

La incorporación de plataformas robóticas asistidas por tomografías computarizadas y resonancias magnéticas permite una planificación quirúrgica sin precedentes en la historia de la medicina. Los cirujanos pueden determinar las trayectorias exactas para los implantes antes de realizar la primera incisión, optimizando la seguridad y efectividad del procedimiento.

Al respecto, el Dr. Nassr resalta el impacto de estas herramientas en la precisión del quirófano: “Los avances en cirugía asistida por robótica, IA, modelos 3D y los implantes que preservan el movimiento nos permiten tratar afecciones complejas de la columna con mayor precisión y con menor afectación de los músculos de la espalda”.

Un elemento transformador son los modelos 3D, que consisten en réplicas impresas exactas de la columna vertebral del paciente, incluyendo detalles críticos como nervios y vasos sanguíneos. Estos modelos permiten diseñar implantes a medida adaptados a la anatomía de cada persona y permiten a los cirujanos ensayar procedimientos complejos antes de la operación real.

Por su parte, la inteligencia artificial se integra para analizar grandes volúmenes de datos clínicos que orientan las decisiones terapéuticas más acertadas. La IA también es fundamental en la investigación para evaluar con rigor la salud ósea y detectar afecciones como la osteoporosis en pacientes que podrían requerir una intervención.

El Dr. Nassr concluye que la tecnología es un puente hacia una medicina más humana y efectiva: “Los avances en la cirugía de columna mejoran la atención al paciente y también nuestra capacidad de ofrecer tratamientos cada vez más personalizados”. Este enfoque garantiza que cada intervención sea tan única como la anatomía del propio paciente.