Por una inclusión educativa auténtica

En el Colegio Los Laureles, estas preguntas forman parte de una construcción cotidiana que lleva tres décadas.

“Entendemos la inclusión como una práctica diaria”, revela la Lic. Ana Bajac, directora de la institución, y esa definición se refleja en cada aula, en cada interacción y en cada decisión pedagógica.

La inclusión forma parte del ADN del colegio. “Es una línea de trabajo que venimos desarrollando desde el nacimiento institucional, hace 30 años, siendo pioneros en inclusión educativa en Paraguay”, destaca Bajac.

La institución es referente en la implementación de la ley de educación inclusiva, acompañando procesos que hoy resultan fundamentales.

En la práctica, la inclusión se traduce en algo esencial: reconocer que cada estudiante es único.

“Buscamos adaptarnos a las necesidades de cada estudiante, respetando sus tiempos, formas de aprendizaje y maneras de comunicarse”, explica la directora.

Esto implica desde adaptaciones curriculares hasta el uso de apoyos visuales, rutinas estructuradas y anticipadores que brindan seguridad.

Pero también supone algo más profundo: construir un entorno donde cada niño se sienta parte.

“La inclusión, para nosotros, es acompañar, comprender y generar oportunidades reales para que cada estudiante pueda desarrollarse plenamente”, resume.

Además de las herramientas pedagógicas, priorizan metodologías activas e inclusivas que fomentan la participación, la interacción social y la autonomía.

El trabajo grupal es otro pilar. Docentes, equipo de orientación -psicóloga y psicopedagoga-, familias y profesionales externos articulan de manera constante. “Logramos así una mirada integral”, señala la directora.

“Creemos firmemente que un docente capacitado, contenido y comprometido es fundamental para lograr una inclusión real y de calidad”, afirma.

Los desafíos que aún persisten

A pesar de los avances, la educación inclusiva en Paraguay todavía enfrenta obstáculos importantes.

Para Bajac, uno de los principales retos es superar la idea de integración superficial. “Es necesario seguir construyendo una mirada inclusiva auténtica, que garantice la participación real y significativa de todos los estudiantes”, advierte.

Esto requiere más formación docente, recursos adecuados y, sobre todo, articulación entre todos los actores del sistema educativo.

“El primer paso comienza en la familia. Es fundamental aceptar, abrazar y acompañar los desafíos desde el amor, la comprensión y el compromiso diario”, sostiene.

Las familias, explica, no solo acompañan: son aliadas estratégicas en el proceso educativo, aportando información, confianza y continuidad.

Al final, la inclusión no se reduce a estrategias o metodologías. Es, ante todo, una forma de mirar al otro.