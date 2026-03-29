Recuerdos en Tupasy Ycua

Recordando recuerdos en Tupasy Ycua, del investigador caacupeño Pedro Artemio Ruiz. Esta obra da continuidad a su profusa producción bibliográfica sobra la historia de la villa Serrana. En ella revive su infancia y juventud en el barrio donde se encuentra asentado el pozo de la virgen con sus milagrosas aguas. Los inicios, los primeros pobladores, la evolución del vecindario, todo está narrado con una exquisita prosa que pinta los nostálgicos recuerdos. Edición del autor. Más info (0982) 303 432

Narciso, llega a los cines

Narciso, la nueva película de Marcelo Martinessi, luego de su estreno mundial en la Berlinale 2026 y de alzarse con el prestigioso premio Fipresci de la crítica internacional, llega a los cines del país el 9 de abril. Ambientada en Asunción de 1959 e inspirada libremente en la novela de Guido Rodríguez Alcalá y en hechos reales, Marcelo Martinessi nos trae su segundo largometraje: una historia en la que el deseo y la libertad chocan de frente con la represión.

Santa María de Fé: un lugar mágico

Una idea simple pero poderosa encendió una transformación inesperada: convertir a todo un pueblo en un hotel viviente, una comunidad que descubrió su mejor tesoro, ser ellos mismos. Hoy, tras dos años de capacitación, articulación y construcción colectiva, Santa María de Fé (Misiones) presenta una propuesta turística fuera de lo convencional, profundamente humana. A pocos meses de su lanzamiento oficial, se prepara para recibir la Semana Santa con casa llena.

Concierto en el CCPA

La Orquesta de Cámara Juvenil del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) inaugura su Temporada XXIII bajo la dirección del Maestro Gabriel Graziani el martes 31 de marzo a las 20:00 en el Teatro de las Américas. El programa estará compuesto por obras de Domenico Zipoli, J. S. Bach, Johann Pachelbel, Carl P. Stamitz, Peter Warlock.

En este concierto la Orquesta recuerda los 300 años de fallecimiento de Domenico Zipoli, compositor ítalo-español del Barroco. Cabe destacar que la Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA es un programa con las características de una orquesta-escuela.

Semana Santa 2026 de TECHO Paraguay

TECHO Paraguay invita a jóvenes a construir 134 viviendas junto a familias en situación de pobreza entre el 1 y el 5 de abril en comunidades de Central, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa. La idea es sumar 1.000 jóvenes voluntarios y voluntarias. Bajo el lema “Encendé la llama del compromiso”, la campaña invita a aprovechar un tiempo tradicionalmente asociado a la reflexión para vivir una experiencia de trabajo en equipo, acción y transformación social. Más info en la web: actividades.techo.org/paraguay

50 años del Centro Cultural de España

El Centro Cultural de España en Asunción realiza sus convocatorias en el marco de su próxima reapertura el 19 de abril en coincidencia con el día de su 50 aniversario. Además de estrenar sus renovadas instalaciones, presenta una programación que proyecta nuevas formas de pensar la cultura, el territorio y la ciudadanía. La convocatoria es para artistas, creadores, investigadores, infancias y colectivos que quieran formar parte de una programación que mira hacia el futuro desde una perspectiva crítica, inclusiva y colaborativa.