Agenda cultural y artística del 5 al 11 de abril de 2026

DOMINGO 5

Concierto / Zezé Di Camargo y Luciano

Ofrecido por: TopShows

Hora: 21:00

Lugar: Club Saltos del Guairá

Informaciones: ticketea.com.py

MIÉRCOLES 8

Seminario de Danza / Para el aula

“¡Llevá el movimiento a tu aula!” reza la invitación a docentes de educación formal y profesionales para el seminario “Danza educativa, activa y creadora”, presentado por Senderos del Movimiento.

Serán dos jornadas, el 8 y 9 de abril, de 14:30 a 18:30, en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Más informaciones: @ccpaculturalpy

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VIERNES 10

Concierto / Néstor Ló y Los Caminantes

Ofrecido por: Nestor Ló y Los Caminantes

Hora: 21:00

Lugar: Voudevil, Asunción

Informaciones: tuti.com.py

StandUp Comedy / Lucas Upstein

Ofrecido por: Lucas Upstein

Hora: 21:00

Lugar: Auditorio Paraná, Encarnación

Informaciones: tuti.com.py

Teatro de Comedia / Cumbre Mundial

Ofrecido por: Ana Banks, Hubo Robles, Silvio Rodas, Meche Rivas

Hora: 21:00

Lugar: Salemma Carmelitas

Informaciones: ticketea.com.py

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Concierto /Ricky Martin

Ofrecido por: G5Pro

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 11

Taller de Crochet y Amigurumi

Aprender manualidades es una linda forma de desestresarse y crear algo nuevo. En El Granel podés anotarte a este taller para niños desde 10 años y también para adultos, en el que aprenderás distintas formas de abordar el crochet.

El taller será impartido por Jude Villanueva, de 16 a 18 horas, en Juan de Salazar entre Artigas y San José. Más informaciones en @elgranelasu y @jude.arte

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Teatro / Subacuática

Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo

Hora: 19:30

Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.

Informaciones: tuti.com.py