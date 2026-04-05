Agenda cultural y artística del 5 al 11 de abril de 2026

DOMINGO 5
Concierto / Zezé Di Camargo y Luciano
Ofrecido por: TopShows
Hora: 21:00
Lugar: Club Saltos del Guairá
Informaciones: ticketea.com.py
MIÉRCOLES 8
Seminario de Danza / Para el aula
“¡Llevá el movimiento a tu aula!” reza la invitación a docentes de educación formal y profesionales para el seminario “Danza educativa, activa y creadora”, presentado por Senderos del Movimiento.
Serán dos jornadas, el 8 y 9 de abril, de 14:30 a 18:30, en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Más informaciones: @ccpaculturalpy
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VIERNES 10
Concierto / Néstor Ló y Los Caminantes
Ofrecido por: Nestor Ló y Los Caminantes
Hora: 21:00
Lugar: Voudevil, Asunción
Informaciones: tuti.com.py
StandUp Comedy / Lucas Upstein
Ofrecido por: Lucas Upstein
Hora: 21:00
Lugar: Auditorio Paraná, Encarnación
Informaciones: tuti.com.py
Teatro de Comedia / Cumbre Mundial
Ofrecido por: Ana Banks, Hubo Robles, Silvio Rodas, Meche Rivas
Hora: 21:00
Lugar: Salemma Carmelitas
Informaciones: ticketea.com.py
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Concierto /Ricky Martin
Ofrecido por: G5Pro
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 11
Taller de Crochet y Amigurumi
Aprender manualidades es una linda forma de desestresarse y crear algo nuevo. En El Granel podés anotarte a este taller para niños desde 10 años y también para adultos, en el que aprenderás distintas formas de abordar el crochet.
El taller será impartido por Jude Villanueva, de 16 a 18 horas, en Juan de Salazar entre Artigas y San José. Más informaciones en @elgranelasu y @jude.arte
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Teatro / Subacuática
Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo
Hora: 19:30
Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.
Informaciones: tuti.com.py