Cultura
31 de marzo de 2026 - 08:00

Juan Bürgin ofrecerá dos nuevos talleres de teatro en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán

El director teatral, dramaturgo y docente Juan Bürgin
Juan Bürgin ofrecerá desde la próxima semana dos talleres de aproximación a las artes escénicas 30-03-2026Gentileza, ICPA

El director teatral Juan Hannes Bürgin ofrecerá a partir del mes de abril dos nuevos talleres en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA). Uno invitará a aprender alemán a través del teatro y, el otro, se centrará en la técnica del ActorStudio.

Por ABC Color

El ICPA-Goethe Zentrum (Juan de Salazar c/ Artigas) albergará en este mes de abril a dos nuevos talleres de teatro impartidos por el director, dramaturgo y docente Juan Hannes Bürgin.

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El lunes 6 se pondrá en marcha “Estudiando alemán a través del teatro”, un espacio que permitirá a los participantes conocer de vocabulario y gramática alemana, junto con ejercicios teatrales.

Las clases serán los lunes de 18:45 a 20:45 y se extenderán hasta el mes de mayo. Como puesta final, se presentará una puesta sobre cuentos de autores alemanes. La inversión será de G. 170.000 mensual.

En tanto, el martes 7 se pondrá en marcha el taller “ActorStudio para principiantes y avanzados”. Esta actividad busca ofrecer herramientas de técnica teatral, tanto a actores y actrices, como a personas que se están iniciando en el camino del arte dramático.

Las clases serán los martes de 18:45 a 20:45 y se extenderán hasta el mes de mayo. La inversión será de G. 200.000 mensual.

Imagen de una de las obras realizadas por Juan Bürgin a partir de los talleres que dicta en el ICPA.
Imagen de una de las obras realizadas por Juan Bürgin a partir de los talleres que dicta en el ICPA.

Los interesados en participar pueden solicitar más información o inscribirse a través de los teléfonos (0991) 646-689 o al WhatsApp +595983307150.

Juan Bürgin es egresado del Conservatorio de Buenos Aires (Argentina) y del ActorStudio de Los Ángeles (Estados Unidos). Es fundador de la primera escuela de teatro en Núremberg, Alemania; y ha dictado talleres en varios países como España, Suiza, Austria, Italia y Países Bajos.

El año pasado, tras su arribo a nuestro país y sus primeros talleres, dirigió la obra “Terapia, el ejercicio fantástico”.