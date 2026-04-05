Esto sucedió

La quinceañera Leila Rachid

En una recepción ofrecida en el Club Sirio recibió a sus amistades el día en que cumplió 15 años, Leila Teresa Rachid Lichi, decía ABC Color en 1970. La ex canciller nacional recuerda que la torta fue hecha por la señora Wally D’Odorico, muy reconocida en la época por su alarde de habilidad y buen gusto. El vestido estuvo a cargo de Modas Lida (“La casa de la novia feliz”, de la Avda. Pettirossi). La quinceañera iba al Colegio Nacional de Niñas y sus padres, Ale Mustafá Rachid y Adela Lichi de Rachid, le ofrecieron la inolvidable fiesta.

Un lago artificial para Caacupé

En los setenta del siglo pasado cobró fuerza la construcción de un gran lago artificial en Caacupé para competir con San Bernardino. “Vemos en la nota gráfica parte de la piscina del Club Caacupé, y el futuro lecho del lago artificial de la Villa Veraniega. En una reciente reunión en esa ciudad se acordó reactivar los trabajos para la construcción del lago artificial que insumirá más de nueve millones de guaraníes, sin incluir la avenida Costanera que bordeará el lago”, decía ABC del 5 de abril de 1970.

Jóvenes de los setenta

Jóvenes de la socialité asuncena de los años setenta del siglo pasado. Pilar Martínez, Aníbal Salomón, Rosa María Núñez, Andrés Graner, Luis Cubas Grau, Ana María Martínez, María Eugenia Maluff, Julio Saccarello, Charito Halley Mora y Fernando Dumot aparecen en la fotografía publicada el 5 de abril de 1970, que corresponde a “un momento de la fiesta que se originó en casa de Luis Cubas Grau, el día en que festejó su cumpleaños”.

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