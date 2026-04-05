Mujer, Paz y Seguridad

El libro Mujer, Paz y Seguridad, subtitulado Resolución 1325/00 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la efectiva implementación del Plan de Acción Nacional en Paraguay, es el fruto de una rigurosa investigación académica que aborda el rol de la mujer en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional. La Prof. Dra. María Gloria Báez Recalde aborda sobre el rol de la mujer a lo largo de nuestra historia y su obra busca visibilizar y valorar ese protagonismo, más aún en la actualidad. Edición de la autora. Más info: (0991) 736-177.

Colección Voces 2025

La colección Voces 2025, impulsada por Arandubook Ediciones, reafirma el valor de la creación literaria como espacio de pensamiento, memoria y proyección cultural en el Paraguay contemporáneo. Se trata de una propuesta colectiva que reúne libros de veinte escritores que se gradúan con honores, con diferentes expresiones literarias. El acto se desarrolló en el Centro Guaireño de Asunción y cuenta con el respaldo del Centro Cultural de la República El Cabildo.

OSIC deslumbró con Noche en París

Bajo la dirección de Diego Sánchez Haase, la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) inauguró con rotundo éxito su Temporada Oficial Internacional 2026, con “Noche en París”, una velada memorable que reafirmó el lugar de la música sinfónica como experiencia colectiva de alto valor cultural en Paraguay. La gala fue el 26 de marzo y se constituyó en un verdadero acontecimiento artístico, congregando a un público diverso que respondió con entusiasmo a esta propuesta de acceso libre y gratuito, impulsada por el Centro Cultural de la República El Cabildo.

Sábados de Lectura 2026

La Biblioteca Nacional del Paraguay abrió el pasado 28 de marzo el ciclo Sábados de Lectura, que se realizará el último sábado de cada mes hasta diciembre de este año. El objetivo es consolidar a la BNP como un espacio cultural activo, promoviendo el acceso democrático al libro, la puesta en valor de su acervo y la formación de nuevos lectores. El horario es de 10:00 a 18:00 en la sede de la Biblioteca en De la Residenta 820 c/Perú, con acceso libre y gratuito.

Festival de Cine Iberoamericano

Mañana 6 de abril, a las 10:00, en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 esq. Mariscal Estigarribia) se presentará la primera edición del Festival de Cine Iberoamericano. Participarán las embajadas de México, Uruguay, Panamá, Argentina, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Chile, Perú, España y la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay. Esta iniciativa propone abrir una ventana a la diversidad de las miradas de los países iberoamericanos a través del cine y se desarrollará del 30 de abril al 20 de junio de 2026.

Tercera edición de ExplorArte Asunción 2026

Recientemente se presentó la tercera edición de ExplorArte Asunción 2026. Se trata de un proyecto educativo y cultural que busca acercar a niñas, niños y adolescentes del interior del país al patrimonio histórico, artístico y musical de la capital. El proyecto es encarado por la Oficina de la Primera Dama de la Nación con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría Nacional de Cultura junto con el sector privado y las instituciones educativas.

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