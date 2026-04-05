“Viva La Lisa” no es solo una serie de conciertos, sino una declaración de poder global en el legendario The Colosseum, un recinto que ha albergado a leyendas como Celine Dion y Adele. La residencia consistirá en un espectáculo de producción a gran escala con un enfoque en el concepto visual y coreografías nítidas.

El repertorio se centrará en su álbum debut Alter Ego, incluyendo éxitos como “Rockstar”, “New Woman” y “Moonlit Floor”, además de sus temas icónicos “Lalisa” y “Money”.

La relevancia de este hecho es monumental, ya que Lisa se convierte en la primera artista solista de K-pop en encabezar una residencia en la capital mundial del entretenimiento.

Este logro simboliza la expansión definitiva del género hacia formatos de espectáculos permanentes en el mercado estadounidense. Al asegurar un lugar en el Caesars Palace, la artista tailandesa consolida su estatus como un ícono cultural que trasciende las fronteras de la música asiática.

De Tailandia con amor

Detrás de este fenómeno se encuentra Lalisa Manobal, nacida en Tailandia y reconocida mundialmente como rapera, cantante, bailarina y actriz. Su camino a la fama internacional comenzó como integrante de Blackpink, el grupo femenino de K-pop más influyente de la historia. Dentro de la agrupación, Lisa se ha destacado por su inigualable presencia escénica y su habilidad técnica en el baile, elementos que han sido fundamentales para el éxito global del cuarteto.

La trayectoria de Lisa con Blackpink ha incluido hitos como ser el primer grupo femenino de K-pop en encabezar el festival Coachella. Recientemente, el grupo completó la gira mundial Deadline, que agotó entradas en múltiples continentes, y lanzó un EP homónimo que dominó las listas de ventas. Esta base sólida con el grupo le ha permitido a Lisa explorar su faceta individual con una confianza y un respaldo comercial sin precedentes.

En cuanto a su perfil biográfico, Lisa nació el 27 de marzo de 1997 y ha roto barreras desde sus inicios. En 2024, fundó su propia compañía de gestión, Lloud Co., para tener control total sobre su visión creativa. Además de su lengua materna, el tailandés, la artista domina el coreano y el inglés, lo que ha facilitado su transición a proyectos internacionales tanto en la música como en la actuación y la moda.

Lisa con tres récords Guinness

Entre las curiosidades más destacadas de su carrera, Lisa ostenta tres récords Guinness obtenidos en 2023, incluido el de la artista de K-pop con más seguidores en Instagram, superando actualmente los 106 millones. También fue la primera solista de su género en ganar premios en los MTV Video Music Awards y los MTV European Music Awards. Su influencia es tal que se convirtió en la primera artista de K-pop en presentar una categoría en los premios Golden Globes.

El impacto de Lisa se extiende profundamente en la industria de la moda, donde funge como embajadora de la casa de lujo Louis Vuitton y es el rostro de Bulgari. En un hecho histórico, fue seleccionada para formar parte del Comité de Anfitriones de la Met Gala 2026, compartiendo roles con figuras como Beyoncé y Nicole Kidman. Su estilo vanguardista será, sin duda, uno de los pilares visuales de su próxima residencia en Las Vegas.

Su versatilidad la ha llevado incluso a la pantalla chica y grande. Lisa debutó como actriz bajo el nombre de “Mook” en la tercera temporada de la exitosa serie de HBO The White Lotus, rodada en su natal Tailandia. Además, próximamente protagonizará la película de acción de Netflix Tygo, expandiendo aún más su repertorio artístico más allá de los escenarios musicales. Un documental dirigido por Sue Kim también registrará este año crucial de su carrera.

Para los fanáticos interesados en asistir a esta cita histórica, el proceso de compra de boletos será altamente competitivo. El registro para la preventa en Ticketmaster se inició el 1 de abril de 2026, mientras que la venta general se abrirá el 23 de abril. Dada la escala íntima de The Colosseum en comparación con los estadios que Lisa suele llenar, se espera que las entradas para “Viva La Lisa” se agoten en cuestión de minutos.