Artemis II: ¿qué se tiene en cuenta para armar un menú para astronautas?

Durante los diez días que duró la misión Artemis II, el mundo estuvo expectante y siguiendo las transmisiones en vivo. Las cámaras captaron varios momentos interesantísimos, pero fue un alimento flotando uno de los que más llamaron la atención.

La misión Artemis II, que marcó el regreso humano a la órbita lunar, dejó una escena inesperada: un bote de Nutella flotando dentro de la nave Orión durante la transmisión en vivo del sobrevuelo lunar el pasado 6 de abril. A bordo estaban Víctor Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen y Christina Koch, un poco antes de iniciar el retorno a la Tierra.

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Durante el viaje, Koch y Hansen explicaron cómo se alimentan en microgravedad: todo se consume desde bolsas, ya que gran parte de la comida está deshidratada y necesita ser rehidratada para el consumo. Mostraron en cámara algunas opciones, como un cóctel de camarones, que aseguraron que sabía muy bien.

El menú es bastante variado: incluye 189 alimentos y más de 10 bebidas, desde café hasta batidos. Entre los productos más consumidos destacan las tortillas mexicanas, junto con nueces, macarrones con queso, carne con salsa barbacoa y chocolate.

La planificación de esos alimentos se realiza en coordinación con expertos en alimentación espacial y con la tripulación, con el objetivo de equilibrar necesidades calóricas, hidratación e ingesta de nutrientes, además de incorporar las preferencias individuales de cada astronauta; y se complementa con sistemas para rehidratar y calentar los alimentos dentro de la cápsula.

La NASA recuerda que, en el trayecto que hicieron, una tarea tan básica como alimentarse se convierte en un sistema crítico: no hay reabastecimiento, no existe refrigeración y tampoco hay capacidad de carga tardía. Por ello, todas las comidas deben definirse con anticipación para mantener la salud y el rendimiento durante todo el viaje.

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¿Cómo se elige la comida para una misión espacial?

La selección de alimentos para Artemis II responde a una combinación de factores técnicos y humanos. La NASA considera la vida útil y seguridad alimentaria, ya que los productos deben mantenerse seguros y estables durante toda la misión.

Además, la comida debe ajustarse a los límites de masa, volumen y requisitos de energía de la nave, así como se tiene en cuenta el consumo en microgravedad: se busca que la comida sea fácil de preparar y comer, con mínima generación de migas o partículas, un riesgo operativo en ingravidez (de ahí la elección de tortillas y no pan).

En qué se diferencia Artemis II de Apolo, el transbordador y la EEI

El menú de Artemis II se apoya en décadas de evolución de la alimentación espacial, pero con una condición clave: la misión fue autónoma. En Apolo, se dependía de tecnologías alimentarias más primitivas y con una variedad bastante más limitada.

La NASA explica que, en el transbordador espacial, aumentaron las opciones del menú y la posibilidad de preparación a bordo, y en la Estación Espacial Internacional (EEI) se cuenta con la ventaja del reabastecimiento regular y la disponibilidad ocasional de alimentos frescos, lo que hace que la alimentación ahí sea diferente a la de la misión Artemis II.

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Menús ajustados a cada fase: lanzamiento, tránsito y reentrada

La disponibilidad de herramientas para preparar alimentos cambia según el momento del vuelo. Algunos productos —como las comidas liofilizadas— necesitan hidratación con el dispensador de agua potable de Orión, un sistema que no está disponible en ciertas fases, como lanzamiento y aterrizaje.

Por ello, en esos periodos se seleccionan alimentos listos para consumir, compatibles con las limitaciones operativas de la nave.

Cuando los sistemas de preparación están plenamente operativos, se habilita una gama más amplia de opciones.

Además del dispensador de agua, para preparar los alimentos los astronautas cuentan con un calentador compacto tipo maletín para calentar comidas cuando sea necesario.

La comida en el espacio no es solo un detalle logístico, sino un componente planificado al nivel del resto de los sistemas: una garantía de que, lejos de la Tierra y sin reabastecimiento, la tripulación pueda mantener su salud y desempeño durante el viaje. Y se pueda dar un gusto de vez en cuando, como un poco de Nutella.