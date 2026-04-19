Esto sucedió

Víctor Rojas, ¿un intelectual olvidado?

“Con motivo de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento del destacado intelectual y hombre público, doctor Víctor Rojas, sus familiares, amigos, discípulos y colegas harán oficiar una misa mañana, a las 8, en La Recoleta. Se descubrirá luego una placa en el mausoleo donde reposan sus restos. Víctor Rojas ha sido una de las figuras intelectuales más relevantes de su generación”, decía ABC del 18 de abril de 1970. ¿Es acaso una personalidad olvidada?

Barrio urbano en Chile con nombre de Paraguay

Un total de 100 socios de la “Cooperativa de Viviendas República del Paraguay”, de Requinoa (Chile), recibirán sus casas, según informó el señor Carlos Enrique Araya (foto), de nacionalidad chilena, quien estaba en Asunción en abril de 1970. Araya dirigía la citada Cooperativa (fundada en 1966) y tenía interés en aportar sus conocimientos en tema de cooperativas de viviendas. Contó que el embajador paraguayo en Santiago, Pablo González Maya, visitó las construcciones y ofreció flores y plantas para la plaza del vecindario en Chile.

Día del Indio

“El 19 de abril se celebra en toda América el Día del Indio. Con tal motivo, la Asociación Indigenista del Paraguay ha resuelto conmemorar esa fecha para lo cual ha confeccionado un programa de actos a llevarse a cabo dicho día”, decía ABC Color. Se incluía un homenaje al “padre del indigenismo en el Paraguay, general Juan Belaieff” con una corona de laureles ante su tumba en la Colonia Fray Bartolomé de las Casas, frente al Botánico. En la foto, indígenas en las calles de Asunción en abril de 1970.

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