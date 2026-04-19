ABC Revista
19 de abril de 2026 - 01:00

Postres clásicos italianos: receta de tiramisú en vaso, panna cotta y cannoli

Cannoli, postre italiano.
Cannoli, postre italiano.Anna_Pustynnikova

Hoy te traemos tres opciones tradicionales de sobremesa italiana que te van a encantar: tiramisú, panna cotta y los deliciosos cannoli. Disfrutá de cada bocado y coroná con un espresso y buena charla.

Por ABC Color

Cómo hacer tiramisú en vaso

Tiramisú, postre italiano.
Tiramisú, postre italiano.

Lea más: Esta gelatina de chocolate light es deliciosa y muy fácil de hacer

Tiramisú en vaso

  • Plato: Postre
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 250 gramos de queso mascarpone
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 taza de café fuerte
  • 12 unidades de bizcocho de vainilla
  • 2 cucharadas de cacao en polvo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de licor amaretto

Elaboración paso a paso

  1. Preparar el café fuerte y dejarlo enfriar.
  2. Separar las claras de las yemas.
  3. Batir las claras con la sal hasta obtener picos firmes.
  4. Batir las yemas con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla aclare y espese.
  5. Incorporar el queso mascarpone a la mezcla de yemas hasta integrar sin grumos.
  6. Añadir las claras batidas a la crema en 2 tandas y mezclar con movimientos envolventes.
  7. Mezclar el café con el licor amaretto.
  8. Remojar rápidamente los bizcochos en el café y colocarlos como primera capa en los vasos.
  9. Repartir una capa de crema sobre los bizcochos.
  10. Repetir el armado con otra capa de bizcochos y otra de crema hasta completar los vasos.
  11. Refrigerar los vasos durante 4 horas.
  12. Espolvorear el cacao en polvo antes de servir.

Cómo hacer panna cotta

Panna cotta, postre italiano.
Panna cotta, postre italiano.

Panna cotta

  • Plato: Postre
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 2 tazas de crema de leche
  • 1 taza de leche entera
  • 1/3 taza de azúcar
  • 2 cucharaditas de gelatina sin sabor
  • 3 cucharadas de agua fría
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Hidratar la gelatina con el agua fría y dejar reposar 5 minutos.
  2. Calentar la crema de leche, la leche entera, el azúcar y la sal en una cacerola a fuego medio hasta que esté caliente sin hervir.
  3. Retirar la cacerola del fuego y añadir la gelatina hidratada.
  4. Mezclar hasta disolver por completo la gelatina.
  5. Incorporar el extracto de vainilla y mezclar.
  6. Verter la mezcla en 4 moldes individuales.
  7. Refrigerar durante 4 horas o hasta que cuaje por completo.

Cómo hacer cannoli

Lea más: Aprendé a hacer las clásicas medialunas de manteca argentinas

Cannoli

  • Plato: Postre
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de cacao en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de vino Marsala
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • aceite vegetal para freír
  • 500 gramos de ricotta
  • 1 taza de azúcar glas
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • 1/2 taza de chispas de chocolate
  • 2 cucharadas de pistachos picados
  • 2 cucharadas de azúcar glas para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina, el azúcar, el cacao y la sal en un bol.
  2. Incorporar la manteca y frotar con las manos hasta obtener una textura arenosa.
  3. Añadir el huevo, el vino Marsala y el vinagre.
  4. Amasar hasta formar una masa lisa y firme.
  5. Envolver la masa y reposar 60 minutos.
  6. Escurrir la ricotta si está húmeda y colocarla en un bol.
  7. Mezclar la ricotta con el azúcar glas, la vainilla y la ralladura de naranja hasta obtener una crema homogénea.
  8. Incorporar las chispas de chocolate y refrigerar el relleno 30 minutos.
  9. Estirar la masa muy fina sobre una superficie enharinada.
  10. Cortar discos de 10 centímetros y enrollarlos en moldes de cannoli, sellando el borde con un poco de clara o agua.
  11. Calentar el aceite a 180 grados y freír las cañas 2 a 3 minutos hasta dorar.
  12. Escurrir sobre papel y dejar enfriar antes de retirar los moldes.
  13. Rellenar las cañas con la crema de ricotta justo antes de servir.
  14. Espolvorear con azúcar glas y decorar los extremos con pistachos picados.