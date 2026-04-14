Aprendé a hacer las clásicas medialunas de manteca argentinas

Cómo hacer medialunas de manteca
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Medialunas de manteca
Ingredientes
Amasijo:
- 1 kilogramo de harina 0000
- 450 centímetros cúbicos de leche
- 50 gramos de levadura fresca
- 2 huevos
- 180 gramos de azúcar
- 30 gramos de miel
- 30 gramos de sal fina
- 2 cucharadas de esencia de vainilla
Empaste:
- 400 gramos de manteca
- 50 gramos de harina 000
Elaboración paso a paso
- Disolver la levadura en un tercio de la leche tibia.
- Mezclar el resto de la leche en un bol con los huevos, el azúcar, la miel, la sal y la esencia de vainilla. Incorporar la levadura crecida. Agregar la harina y amasar hasta que se forme una masa homogénea.
- Por otro lado, mezclar la manteca con los 50 gramosde harina utilizando un cornet. La manteca tiene que estar a una temperatura media entre pomada y fría (a 17 °C).
- Estirar la masa descansada en forma de rectángulo de 1 centímetrode espesor. Colocar la mezcla de manteca con harina a 17 °C en el medio del rectángulo.
- Cerrar el rectángulo doblando una parte de masa sobre la manteca, y luego otra. Dejar descansar en heladera dos horas.
- Sacar de la heladera por 15 minutos para que la manteca se atempere un poco (si no se hace esto, se destroza el hojaldre porque la manteca se rompe). Estirar el rectángulo a 1 centímetro de espesor y volver a doblar de la misma manera. Primero el costado izquierdo y luego el costado derecho. Llevar a la heladera.
- Después de 2 horas, sacar de la heladera por 15 minutospara que la manteca se atempere un poco. Estirar y repetir la operación. Llevar a la heladera. En total se debe doblar 4 veces. Dejar descansar y cortar en rectángulos cómodos para estirar.
- Estirar en un lugar fresco y formar rectángulos de 20 centímetrosde altura aproximadamente y 4 milímetros de espesor. Cortar triángulos de 10 centímetros de ancho y enrollar formado las medialunas. Pintarlas con huevo batido y dejar levar un poco.