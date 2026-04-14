Esta gelatina de chocolate light es deliciosa y muy fácil de hacer

Cómo hacer gelatina de chocolate light
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Gelatina de chocolate light
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 sobre de gelatina sin sabor (14 gramos)
- 20 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- ½ taza de agua hirviendo
- 1 taza de leche de almendras
- 1 cucharadita de café instantáneo
- 1 taza de agua helada
- 5 gramos de edulcorante en polvo
Elaboración paso a paso
- Disolver el edulcorante y la gelatina en polvo en el agua hirviendo, sin dejar que se formen grumos. Dejar enfriar hasta que esté tibia.
- Mezclar el café instantáneo en el agua helada y verter sobre la gelatina.
- Mezclar el cacao en polvo con la leche de almendras e incorporar también a la mezcla anterior.
- Colocar en los moldes deseados y dejar enfriar en la heladera hasta que quede firme.