Gastronomía

Esta gelatina de chocolate light es deliciosa y muy fácil de hacer

Receta de gelatina de chocolate light para cuando tengas antojos de algo dulce y no quieras perder la silueta.

Por ABC Color
19 de enero de 2023 - 16:29
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Gelatina de chocolate.
Gelatina de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer gelatina de chocolate light

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Gelatina de chocolate light

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 sobre de gelatina sin sabor (14 gramos)
  • 20 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • ½ taza de agua hirviendo
  • 1 taza de leche de almendras
  • 1 cucharadita de café instantáneo
  • 1 taza de agua helada
  • 5 gramos de edulcorante en polvo

Elaboración paso a paso

  1. Disolver el edulcorante y la gelatina en polvo en el agua hirviendo, sin dejar que se formen grumos. Dejar enfriar hasta que esté tibia.
  2. Mezclar el café instantáneo en el agua helada y verter sobre la gelatina.
  3. Mezclar el cacao en polvo con la leche de almendras e incorporar también a la mezcla anterior.
  4. Colocar en los moldes deseados y dejar enfriar en la heladera hasta que quede firme.