Casa Sola

El escritor mexicano Emilio Calderón (Ciudad de México, 1997) desarrolló días pasados la charla “Panorama de la literatura joven mexicana” y en la ocasión presentó su obra prima, Casa Sola. El encuentro se realizó en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos. La obra reúne una colección de cuentos psicológicos, realismo mágico y terror. El evento fue organizado por la plataforma cultural Urumbe con el apoyo de El Cabildo.

El legado de Lotte Schulz

Hasta el 25 de mayo permanecerá abierta al público la exposición Lotte Schulz: Obra Gráfica en la Sala de Exposiciones Temporales del CCR Cabildo. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y los fines de semana y feriados de 9:00 a 17:00. La muestra pone en valor la obra y rinde un homenaje al legado de una de las figuras más singulares del arte paraguayo, a través de piezas de la colección de Víctor Jacinto Flecha.

Pensamiento crítico, lectura y redacción

La Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos, dependiente de El Cabildo (CCR), prepara la segunda edición de los Talleres de Pensamiento Crítico, Lectura y Redacción con LEGO®, una propuesta innovadora que conjuga creatividad, literatura y metodología lúdica orientada al fortalecimiento de habilidades analíticas y expresivas. El encuentro empezará el 28 de abril, en el horario de 16:00 a 18:00, en la sede de México 346 e/ Mariscal Estigarribia y 25 de Mayo. Más info: (0991) 742 190.

Emblemática revista Alcor

La exposición Alcor: 70 años de resonancia está habilitada y podrá ser visitada hasta el mes de mayo en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler, dependiente del Cabildo. La muestra conmemora las siete décadas de esta emblemática revista cultural, cuyo primer número fue publicado en el mes de diciembre del año 1955, alcanzando un total de 47 ediciones hasta 1969. El acceso es libre y gratuito en la sede ubicada en Azara 845, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 18:00.

La huella de las cuerdas de Berta Rojas

La destacada guitarrista paraguaya Berta Rojas se presentará el próximo 23 de mayo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, en un concierto con grandes músicos de nuestro país. El espectáculo es la culminación de La huella de las cuerdas, el último proyecto de la artista que reunió músicos de nuestro continente y la embarcó en un viaje por más de diez países.

En La huella de las cuerdas: Destino Paraguay, Berta Rojas compartirá escenario con Juan Cancio Barreto, Dani Meza, Daisy Lombardo, Sixto Corbalán, el Cuarteto Paraqvaria, Mbaraka Trío y el ensamble Pu Rory, con quienes compartirá un recorrido por la música paraguaya.

El concierto es una presentación del Banco Itaú y la Fundación Itaú.

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