Doble certificación internacional para Nutre Paraguay

Nutre Paraguay obtuvo certificaciones internacionales en calidad e inocuidad alimentaria, un logro que refleja años de trabajo silencioso, ajustes finos y una cultura organizacional enfocada en la excelencia.

El reconocimiento fue otorgado por el organismo internacional Staregister, tras un exigente proceso de auditoría que validó el cumplimiento de dos normas: ISO 9001:2015, centrada en sistemas de gestión de calidad, y HACCP, orientada a garantizar la seguridad alimentaria en cada etapa de producción.

“Trabajamos en la estandarización de procesos productivos, fortalecimos las Buenas Prácticas de Manufactura, capacitamos a nuestro equipo y desarrollamos un sistema de control y seguimiento enfocado en la calidad e inocuidad de nuestros productos”, explicó Patricia Rivas, presidenta de la firma.

El camino incluyó auditorías internas constantes y ajustes continuos, en una dinámica de mejora permanente hasta alcanzar los estándares requeridos.

Las certificaciones abarcan la elaboración de barras de cereales, productos a base de maní, oleaginosas y miel, un segmento donde la trazabilidad y la seguridad son determinantes.

En ese sentido, el aval internacional es una garantía concreta para el consumidor.

“Esta certificación valida que nuestros procesos cumplen con estándares reconocidos internacionalmente en cuanto a calidad e inocuidad alimentaria. Garantiza que nuestros productos se elaboran bajo condiciones controladas, seguras y consistentes”, detalló Rivas.

Para seguridad del consumidor, que busca transparencia y respaldo, este tipo de certificaciones funcionan como un diferencial competitivo, pero para Nutre Py, el impacto va más allá de lo comercial.

“Haber obtenido esta certificación representa un logro importante como empresa, ya que refleja nuestro compromiso con la mejora continua, la calidad y la seguridad alimentaria”, afirmó su presidenta.

Y agregó que este paso también fortalece la confianza de clientes y aliados, posicionando a la empresa como un actor confiable dentro de la industria nacional.

El logro tiene además un componente humano. No se trata únicamente de procesos o sistemas, sino del trabajo coordinado de un equipo que internalizó la cultura de calidad como parte de su identidad.

“Esta doble certificación es el resultado del esfuerzo coordinado de todo nuestro equipo humano. No solo producimos alimentos, sino que garantizamos seguridad y nutrición bajo estándares globales”, subrayó Rivas.

De esta manera, Nutre Paraguay garantiza que cada producto que llega al consumidor es sinónimo de confianza y calidad.