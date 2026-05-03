Agenda cultural y artística del 3 al 9 de mayo de 2026

Domingo 3
Concierto / Pxndx vive + Desierto Drive
Ofrecido por: Voudevil
Hora: 19:00
Lugar: Voudevil
Informaciones: ticketea.com.py
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Ballet / Únicos Ballet
Ofrecido por: Únicos Ballet
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal de Asunción
Informaciones: @teatromunicipaldeasunción
Teatro / Nunca estuve en Dublín
Ofrecido por: Arlequín Teatro
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: @arlequinpy
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Lunes 4
Taller de iniciación actoral /TIA
“Actuar es animarte, sentir y conectar”, invitan desde Tia (Taller Integral de Actuación) al Taller de iniciación actoral impartido por la instructora Ana Carolina Jara.
El taller está dirigido a interesados desde 15 años que quieran subir al escenario y descubrir su voz. Las clases serán desde el 4 de mayo de 19:00 a 21:00. Más informaciones en @tiamanegliaschembori
Martes 5
Curso de filosofía griega
“Viajá al origen del pensamiento occidental”, dicen en Multi Arte, sitio en el que se realizará el ciclo de charlas sobre filosofía griega.
La cita es una vez a la semana, por tres meses, de 18:00 a 20:00. El curso está dirigido por la Prof. Mag. Melissa Duré, quien recorrerá el pensamiento antiguo desde sus orígenes hasta el fin de la Antigüedad. Más informaciones: @multi_arte97
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Miércoles 6
Taller de presupuestos
Ofrecido por: Marina Jury
Hora: 18:00 a 20:00
Lugar: Tranvía 13
Informaciones: @tranvia13
Jueves 7
Concierto / Air Supply
Ofrecido por: Air Supply
Hora: 21:00
Lugar: SND Arena
Informaciones: tuti.com.py
Stand Up / Claudia Espínola y Patrick Altamirano
Ofrecido por: Claudia Espínola y Patrick Altamirano
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Más informaciones: ticketea.com.py