Los últimos héroes del Chaco

Con estos Ojos es un álbum que recoge retratos de los últimos excombatientes de la Guerra del Chaco y ensayos documentales. Las imágenes son del destacado fotoperiodista René González, con curaduría de Javier Medina Verdolini, editado por Fondec. La valiosa edición contiene ensayos documentales de periodistas e historiadores como Andrés Colmán Gutiérrez, César Palacios, Milda Rivarola, Guadalupe Bogado, Gral. Óscar González, Gustavo Gaffi, Marcelo Cuenca, Luis Szarán, Sergio Alvarenga, Ricardo Candia y el mismo René González.

Conferencia de homenaje

“Un siglo de asombro: Sir David Atteborough y Paraguay” es el título de la conferencia de homenaje que prepara la Sociedad Científica del Paraguay sobre el reconocido documentalista de prestigio mundial, cuya trayectoria ha marcado un antes y un despúes en la divulgación científica ambiental. El encuentro será el próximo viernes, 8 de mayo, a las 19:00 en el salón auditorio de la Sociedad Científica del Paraguay (Edificio La Piedad, Andrés Barbero casi Artigas) y estará a cargo de Alberto Yanosky.

Aniversario Patrio y de El Cabildo

Para celebrar los 215 años de la Independencia Nacional y el 22º aniversario del Centro Cultural de la República El Cabildo, la institución conjuntamente con la Asociación de la Movida Histórica del Centro de Asunción (Amcha), ultiman una agenda festiva de alto impacto ciudadano para el 14 y 15 de mayo. El foco será convocar a las familias paraguayas en un espacio de encuentro, identidad y disfrute colectivo, reafirmando el rol del Cabildo como epicentro de la vida cultural y cívica del país. Ya se confirmaron la feria de sabores y varios festivales.

Premio Nacional de Guion

El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) informa a los interesados sobre el lanzamiento de la segunda edición del Premio Nacional de Guion, dirigida a guionistas paraguayos o extranjeros con residencia definitiva. Se entregarán tres premios a guiones inéditos de largometraje de ficción. Las postulaciones ya están abiertas desde el 2 de mayo hasta el 30 de septiembre próximo. Más info: www.inap.gov.py y la consultas al correo premioguion@inap.gov.py

Los 15 años de Cumbre Bohemia

Cumbre Bohemia acaba de celebrar sus 15 años con el lanzamiento de Estación Bailable. El grupo oriundo de Paraguarí acaba de presentar su nuevo disco en un concierto gratuito en la histórica Estación de Tren de la ciudad Paraguarí. Cumbre Bohemia es actualmente uno de los grupos más representativos de la música popular paraguaya y el festejo de su aniversario se ubica a la altura de su historia por el contenido y en escenario elegido para la actividad. Más info: https://www.instagram.com/cumbrebohemia_py/

Premio Emiliano R. Fernández para OSIC

A iniciativa de los diputados Rocío Vallejos y Jorge Ávalos Mariño, la Cámara de Diputados aprobó la resolución “Que concede el premio Emiliano R. Fernández a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC)”, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura musical paraguaya, su labor en la difusión del repertorio nacional e internacional, y su compromiso con la formación de nuevas audiencias y jóvenes talentos del país. También es parte de un homenaje por los 13 años de ininterrumpida labor.