Esto sucedió

Semana de la Enfermera

“Con diversos actos conmemorativos se está celebrando la Semana de la Enfermera en el Hospital de Clínicas, de la Facultad de Ciencias Médicas. El próximo 12 del corriente culminará la semana, ocasión en que se festejará el ‘Día Mundial de la Enfermera’, rindiéndose así el merecido homenaje del que es acreedora esta abnegada servidora de la salud del pueblo. Pacientes, médicos y estudiantes harán actos conmemorativos, que se prevé alcanzarán destacados contornos y tendrán relevancia humana”. Así decía un suelto de ABC Color del 9 de mayo de 1970.

En el Jardín de Infantes

La crónica social menciona que celebró su cumpleaños siendo muy agasajada por sus compañeritos del Jardín de Infantes “El Tobogán” la niña María José Chamorro Schroeder, decía ABC Color en mayo de 1970. Esta institución infantil ubicada en Sajonia era una de las más tradicionales de Asunción en la década del setenta del siglo pasado. Se la consideraba como una extensión del hogar y su objetivo era lograr la convivencia del niño y su integración al grupo a través de actividades planificadas. Ana María Bajac de Fiandro fue una de sus reconocidas directoras.

Plan Nacional de Telecomunicaciones

El entonces canciller Raúl Sapena Pastor y John S. Fox, representante residente de Naciones Unidas en el Paraguay, firmaron un convenio de asistencia técnica de capacitación de personal, para ejecución del Plan Nacional de Telecomunicaciones el 8 de mayo de 1970. Por Antelco lo firmó su presidente, entonces Cnel. Ing. Miguel Cirilo Guanes. Eran otros tiempos de comunicaciones muy diferentes a la era digital.

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