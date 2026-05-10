La canasta mecánica

El uso de la inteligencia artificial, y el ciberespacio, en general, producen grandes beneficios, pero, al mismo tiempo, vamos perdiendo la esencia humana por la disminución de las interacciones auténticas y significativas.

La psiquiatra española Marian Rojas Estapé afirma que la nueva tecnología digital puede provocar un bloqueo de la mente que impide la reflexión y la introspección.

El filósofo Byun Chul- Han, uno de los intelectuales más importantes de la filosofía contemporánea, advirtió que, si bien la inteligencia artificial puede ser útil en campos específicos, sin una ética exigente acabará esclavizando a la humanidad al volver todo calculable, predecible y controlable.

Las conclusiones de Han son pesimistas. Sorprende su gran crítica a la era tecnológica y a la sociedad digital que prevalece en nuestros días. Las redes sociales, el big data o datísmo, el constante influjo informativo, los likes, las selfies, el narcisismo o la pornografía, son algunas de las cuestiones que aborda en sus libros. Temas que, de hecho, el pensamiento debería poner en jaque cada vez más, enfocando la atención en los grandes males que conllevan y se avecinan para la humanidad con el auge de la inteligencia artificial.

La tecnología digital, según Han, favorece una comunicación ininterrumpida que suprime la diferencia y la alteridad. Dice que al interactuar principalmente con aquello que nos agrada y confirma, nos encerramos en una burbuja o enjambre digital que suprime la empatía y fomenta el narcisismo. Sostiene que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una infocracia, un régimen donde el poder no se ejerce sobre el cuerpo, sino sobre la información y los datos. Los algoritmos y el big data manipulan la conducta y la opinión pública, sustituyendo la verdad por la información constante y fragmentada.

En su libro No-cosas (2021), Han indica que el mundo se está vaciando de objetos físicos tangibles y va llenándose de información digital. Esta inmaterialidad provoca una falta de anclaje, donde las relaciones humanas se vuelven superficiales y la experiencia de la realidad se desvanece. Para el filósofo, la obsesión por compartir todo, la exagerada transparencia, elimina la intimidad, la distancia y el respeto. Esta transparencia es una coacción sistémica que convierte todo en mercancía, eliminando la profundidad y la ambigüedad necesarias para el verdadero pensamiento.

Está comprobado que el abuso de dispositivos y redes sociales, provoca graves consecuencias físicas: sedentarismo, insomnio y problemas visuales. También dificultades psicológicas: ansiedad, depresión, adicción, baja autoestima. Además, genera aislamiento social, deterioro de relaciones y bajo rendimiento académico-laboral. A todo esto se suman los riesgos de ciberseguridad como el phishing: robo de información confidencial, datos bancarios y de salud.

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