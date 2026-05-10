Met 2026: Arte, lujo y protestas

La Met Gala 2026 se celebró el pasado lunes, 4 de mayo, en el imponente Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Bajo el lema “Costume Art” y el código de vestimenta “Fashion is Art”, el evento exploró la profunda relación entre la anatomía humana y la indumentaria. Durante esta jornada, el edificio cerró sus puertas al público general para convertirse en el epicentro de la cultura global.

La gran protagonista de la velada fue la cantante Beyoncé, quien regresó triunfal a las escalinatas tras una ausencia de una década. Ejerció el rol de copresidenta junto a las estrellas Nicole Kidman, Venus Williams y la inamovible Anna Wintour. El comité anfitrión también incluyó a destacadas figuras de la moda contemporánea como Zoë Kravitz y Anthony Vaccarello.

Sin embargo, el brillo estético convivió con una fuerte controversia sociopolítica debido al papel del magnate Jeff Bezos como patrocinador principal. Activistas empapelaron Manhattan con carteles denunciando la supuesta “explotación laboral” en Amazon frente al lujo extremo de la gala. Simultáneamente, diversas organizaciones de trabajadores celebraron un evento alternativo titulado “Ball Without Billionaires” en el centro de la ciudad.

La tensión alcanzó la esfera política local cuando el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rompió la tradición histórica de su cargo al no asistir. El mandatario declaró que prefería enfocarse en la crisis de asequibilidad de la ciudad antes que participar del evento patrocinado por Bezos. Por otro lado, la ausencia de Zendaya también generó múltiples especulaciones entre los seguidores tras su destacado papel el año pasado.

Formar parte del selecto grupo de invitados representó un desembolso récord, con entradas individuales que alcanzaron los 100.000 dólares. Dentro del recinto, las estrictas reglas de Wintour prohibieron el uso de celulares y el consumo de ingredientes como ajo o cebolla para cuidar la higiene dental. El menú artístico ofreció platos inspirados en obras de arte, buscando que la comida fuera una extensión visual de la propia exposición.

Kendall Jenner acaparó todas las miradas con un diseño de Zac Posen para Gap Studio inspirado en la “Victoria Alada de Samotracia”. El vestido incorporó un corsé de cuero generado digitalmente para evocar la monumentalidad de la escultura griega que reside en el Louvre. La pieza destacó por sus pliegues estructurados que simulaban con precisión el efecto del viento sobre las vestiduras de la diosa Nike.

La modelo Heidi Klum llevó el concepto a un extremo hiperrealista al personificar la estatua neoclásica “La Vestal Velada”, de Raffaele Monti. Su impactante atuendo utilizó materiales como espuma y látex para replicar la transparencia del velo esculpido en mármol del siglo XIX. Tras su paso por la alfombra roja, la celebridad optó por cambiarse a un diseño más funcional para disfrutar de la cena.

El toque disruptivo lo dio Bad Bunny, quien sorprendió a los presentes al transformarse en un “abuelo con estilo” mediante maquillaje protésico. Su interpretación conceptual de la vejez como una forma de arte fue una de las propuestas más comentadas y virales de la noche. El cantante caminó por las escalinatas con cabello canoso y sastrería vintage, desafiando las convenciones tradicionales de la gala.

Madonna también deslumbró al rendir homenaje a la obra surrealista de Leonora Carrington, acompañada por un séquito de ayudantes para desplegar su imponente velo. En una línea similar, Emma Chamberlain lució una pieza de Mugler pintada a mano que evocaba la vibrante técnica impasto de Vincent van Gogh. Hunter Schafer completó el círculo artístico con un vestido inspirado en el famoso retrato de Klimt, “Mäda Primavesi”.

Finalmente, la gala reafirmó su poderío económico con una recaudación proyectada que superó los 31 millones de dólares registrados en ediciones previas. La totalidad de estos fondos se destinó a financiar las operaciones, adquisiciones y labores de conservación del Costume Institute del museo. De esta manera, el evento cerró otro capítulo histórico como el motor financiero fundamental que permite estudiar la moda como arte.