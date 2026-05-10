La verdadera historia de la Masonería

Historia documentada de la Masonería en Paraguay es el título del libro del Dr. Herib Caballero Campos que será presentado el martes 12 de mayo a las 20:00 en el Templo Histórico de Palma (calle Palma 937). La obra abarca la verdadera historia de la Masonería desde el origen hasta el presente y es el resultado de una investigación histórica y cronológica basada en documentos originales que por primera vez salen a la luz.

Lectorcitos

Se llama la nueva campaña emprendida por Editorial El Lector en el marco de la Feria Palmear y las Fiestas Patrias 2026. “En un contexto marcado por la prisa y las pantallas, Lectorcitos invita a las familias a hacer una pausa. Solo 7 a 10 minutos al día pueden abrir un espacio de encuentro, imaginación y vínculo que deja huella”, dicen desde la editorial. La propuesta incluye cuentacuentos en vivo y varias actividades gratuitas para niños. La meta es la lectura de 20 libros en 20 semanas.

Día Mundial de la Filatelia

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) presentó un matasellos alusivo por el Día Mundial de la Filatelia y también estuvo en exposición diferentes sellos postales. La actividad se realizó en el Museo Postal del Palacio Patri con participación de varios filatelistas. El matasellos se aplica en la cubierta de toda correspondencia que ingrese o salga para el interior o exterior del país los días entre el 6 y 13 de mayo. Hoy día los matasellos forman parte de la marcofilia, que es el coleccionismo de matasellos.

Reabre la Casa Bicentenario de la Música

En conmemoración del 141º aniversario del natalicio de Agustín Pío Barrios y del 113º aniversario del de Agustín Barboza, dos de los más grandes músicos paraguayos, el Centro Cultural de la República El Cabildo celebró la reapertura de la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios (Cerro Corá 848) presentando una nueva propuesta museográfica que valoriza el patrimonio sonoro del Paraguay. Uno de los momentos más significativos fue la reproducción de la primera grabación del Himno Nacional Paraguayo, realizada en la sala del gramófono.

La Danza como Disidencia

Las autoras María José Costa Céspedes, Camila Andrea Cáceres Arza y Mélani Jazmín Peronja son las responsables de la obra La danza como disidencia frente al poder dictatorial. Casos emblemáticos en Buenos Aires y Asunción, editado con ayuda del Fondec. Varios ejemplares fueron entregados al Centro Cultural El Cabildo en carácter de donación para el acervo bibliográfico del centro cultural, fortaleciendo así el acceso público a investigaciones que dialogan con la memoria histórica, el arte y el pensamiento crítico.

Mundial de la Yerba Mate 2026

Del 5 al 7 de junio se realizará en el Museo del Mate de Buenos Aires, Argentina, el Mundial de la Yerba Mate 2026. El equipo de prensa de la organización informó que el jurado técnico internacional incluirá a 35 especialistas de 9 países, la confirmación de más de 200 muestras inscriptas con nuevas alianzas estratégicas y una nutrida agenda. “El Mundial busca posicionar a la yerba mate en un contexto técnico, cultural y de consumo internacional, con evaluación a ciegas, protocolos profesionales y actividades abiertas al público”, señala.