Constructecnia apuesta al crecimiento total

La feria se desarrollará del 21 al 24 de mayo próximo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, marcando un salto estratégico para la feria más importante del sector, con acceso libre y gratuito.

El nuevo recinto permitirá albergar a más de 200 empresas y 300 stands, integrando en un mismo espacio maquinaria pesada, tecnología, materiales, diseño y arquitectura.

Más que una exposición comercial, Constructecnia es hoy una plataforma integral de negocios, capacitación y debate técnico.

Con casi 700.000 visitantes acumulados a lo largo de su historia, la feria apunta este año a batir récords de participación en un contexto donde la inversión privada y los desafíos fiscales redefinen el futuro de la construcción en Paraguay.

Uno de los principales diferenciales será su agenda de contenidos, distribuida en tres auditorios donde referentes nacionales e internacionales analizarán los temas que marcarán la próxima década del sector.

Entre las actividades destacadas figura el panel Mujeres que Construyen: Rompiendo moldes, edificando realidades, que reunirá a figuras del ámbito público y privado como la ministra del MOPC, Ing. Claudia Centurión; Stella Marys Guillén, presidenta de la AFD; Angie Duarte, exministra de Senatur; Andrea Vázquez, presidenta del IPA; además de las arquitectas Paola Moure y Violeta Pérez.

El encuentro se realizará el jueves 21 de mayo, a las 16:00. La sostenibilidad y el crecimiento energético también tendrán protagonismo con el panel organizado por CECOEL: Energía y Construcción en Paraguay: Desafíos para la sostenibilidad en un escenario de expansión del sector privado.

Participarán representantes de ANDE, Itaipú Binacional, consultores y referentes técnicos del sector electromecánico.

Otro de los espacios más esperados será el debate impulsado por CAVIALPA sobre infraestructura y financiamiento en tiempos de restricción fiscal.

El expositor principal será el economista peruano Milton Von Hesse La Serna, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú.

El presidente de CAVIALPA, Ing. Paul Sarubbi Corina, advirtió sobre la necesidad de aumentar la inversión pública en infraestructura para sostener el crecimiento económico.

“Estamos invirtiendo apenas 1,2% del PIB en obras públicas, cuando deberíamos estar entre el 3% y 4%”, sostuvo.

La agenda también incluirá el panel Desarrollo inmobiliario y planes de vivienda: desafíos y oportunidades, organizado por CAPADEI, donde desarrolladores y autoridades analizarán alternativas para enfrentar el déficit habitacional y fortalecer las políticas de vivienda social.

Como invitado especial, estará el Ing. Juan Carlos Baruja, ministro (MUVH).

Constructecnia 2026 abrirá además un espacio exclusivo al sector minero con el panel Minería: Construyendo un sector productivo en Paraguay, que explorará el potencial de esta industria emergente como generadora de empleo y demanda de servicios de construcción.

Participará como disertante el Ing. Rómulo Mucho Mamani, exministro de Energía y Minas del Perú.

La tradicional Rueda de Negocios de Constructecnia volverá como uno de los principales motores de alianzas estratégicas del rubro.

Constructoras, desarrolladores, arquitectos e ingenieros mantendrán reuniones con expositores para impulsar nuevos proyectos habitacionales y de infraestructura.

En el plano urbanístico y patrimonial, el arquitecto colombiano Gustavo Restrepo presentará la conferencia La transformación de Medellín, vinculada a los desafíos de recuperación urbana en el marco de los 500 años de Asunción.

Asimismo, el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, responsable del Centro Histórico de Lima, compartirá experiencias sobre revitalización patrimonial y recuperación de centros históricos.

La dimensión académica estará reforzada con talleres organizados por la FADA-UNA y conferencias magistrales de reconocidos arquitectos paraguayos como Silvio Ríos, Gonzalo “Chalo” Garay, entre otros, quienes abordarán innovación, sostenibilidad y nuevos materiales.

Constructecnia 2026 es el principal punto de encuentro para empresarios, profesionales, inversionistas y académicos que buscan entender hacia dónde avanza uno de los sectores más dinámicos de la economía paraguaya.