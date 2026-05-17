ABC Revista
17 de mayo de 2026 a la - 01:00

Esto sucedió

Formación de estudiantes en la Plaza Juan de Salazar en mayo de 1970.
Formación de estudiantes en la Plaza Juan de Salazar en mayo de 1970.

Hechos que fueron noticia décadas atrás...

Por Pedro Gómez Silgueira

Honor a los próceres de mayo

“Vista panorámica de la Plaza Juan de Salazar obtenida desde los balcones del edificio del Congreso Nacional. Como puede observarse, millares de estudiantes contribuyeron al lucimiento de los actos realizados con motivo del 159º aniversario de la independencia”, decía ABC Color al día siguiente de los desfiles de las fiestas patrias de mayo de 1970.

Tres bandas animaron

Tres bandas de músicos participaron de los festejos en mayo de 1970.
Tres bandas de músicos participaron de los festejos en mayo de 1970.

“La nota resaltante durante el desfile estudiantil fue la eficiente colaboración de las Bandas de Músicos de la Policía de la Capital, del Regimiento Escolta Presidencial y de la Armada Nacional. En efecto, gracias a la presencia de estas tres bandas en ningún momento se careció de un brillante acompañamiento. Incluso, en la variedad del repertorio de marchas, se notó el esfuerzo realizado”, decía la crónica de los desfiles.

Gigantesca bandera

Izamiento de la bandera gigante.
Izamiento de la bandera gigante.

“Un momento solemne. La gigantesca bandera de cerca de 5 metros de longitud poco antes de flamear libre al viento fuerte. En el palco principal ubicado en el centro de la Plaza Juan de Salazar las autoridades del Ministerio de Educación, directores de instituciones docentes y otras personalidades observan atentamente la ceremonia del izamiento del pabellón nacional”, decía en otra parte la descripción de los festejos.

pgomez@abc.com.py