Esto sucedió

Honor a los próceres de mayo

“Vista panorámica de la Plaza Juan de Salazar obtenida desde los balcones del edificio del Congreso Nacional. Como puede observarse, millares de estudiantes contribuyeron al lucimiento de los actos realizados con motivo del 159º aniversario de la independencia”, decía ABC Color al día siguiente de los desfiles de las fiestas patrias de mayo de 1970.

Tres bandas animaron

“La nota resaltante durante el desfile estudiantil fue la eficiente colaboración de las Bandas de Músicos de la Policía de la Capital, del Regimiento Escolta Presidencial y de la Armada Nacional. En efecto, gracias a la presencia de estas tres bandas en ningún momento se careció de un brillante acompañamiento. Incluso, en la variedad del repertorio de marchas, se notó el esfuerzo realizado”, decía la crónica de los desfiles.

Gigantesca bandera

“Un momento solemne. La gigantesca bandera de cerca de 5 metros de longitud poco antes de flamear libre al viento fuerte. En el palco principal ubicado en el centro de la Plaza Juan de Salazar las autoridades del Ministerio de Educación, directores de instituciones docentes y otras personalidades observan atentamente la ceremonia del izamiento del pabellón nacional”, decía en otra parte la descripción de los festejos.

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