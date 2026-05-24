Esto sucedió

Lista de edificios históricos

La Comisión Nacional de la Casa de la Independencia decidió proteger el patrimonio ante los “varios golpes sufridos con la demolición de edificios que se hallan identificados con nuestra historia”. Se propusieron pedir una ley que oficialice el carácter histórico de un crecido número de edificios enclavados en el perímetro urbano y suburbano de Asunción. Se elaborará una lista de cuanto menos 90 edificios, uno de los cuales, la iglesia de San Roque (foto), sufrió un derrumbe hace unos días, decía ABC el 25 de mayo de 1970.

Día del Economista

“El presidente del Colegio de Doctores en Ciencias Económicas (Julio Sanabria) y demás miembros de la comisión directiva depositan una corona de flores en el mausoleo de la calle Palma en homenaje a los héroes de la Patria. Fue ayer de mañana como culminación de la Semana del Economista, que se inició el 17 de mayo corriente”, decía ABC del 25 de mayo de 1970. Entonces el gremio tenía 24 años de trayectoria nacional desde su fundación en 1946.

Dúo América en Asunción

“Se encuentran en nuestro país Antonio Torres y Mario del Río, integrantes del dúo América, que desde hace 8 años viene actuando en Buenos Aires y Mar del Plata, tanto en televisión y radio como en clubes sociales y deportivos. Este dúo tiene realizado un LP con 12 guaranias famosas (...). En televisión actuaron en el programa de Pipo Mancera y también en Syten show, acompañando al conocido cantante Eduardo Rivas”, decía ABC del 24 de mayo de 1970. Solo los del “viejazo” sabrían quiénes eran.