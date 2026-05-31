Una historia nacida del amor por enseñar

Lo que nació como un taller artístico-literario impulsado por doña Nidia Sanabria de Romero terminó convirtiéndose en una comunidad educativa sólida, innovadora y comprometida con el desarrollo humano y social del país.

Hoy, la Universidad Iberoamericana (UNIBE) celebra sus 25 años de vida institucional, un legado construido sobre la convicción de que “la educación puede transformar vidas, comunidades y sociedades enteras”.

La rectora de la UNIBE, la Dra. Sanie Romero de Velázquez, recordó con emoción los orígenes de esta historia, marcada por el esfuerzo, la visión y la vocación de servicio de una familia que creyó en el poder de la enseñanza como motor de cambio.

“Aquella iniciativa, construida desde el amor por la enseñanza, la cultura y la formación humana, fue creciendo con visión y esfuerzo”, expresó, al rememorar los primeros pasos dados por su madre, Nidia Sanabria de Romero en 1971.

Una comunidad educativa construida con esfuerzo y compromiso

Ese sueño educativo fue expandiéndose con la creación del Colegio Iberoamericano, el Instituto de Formación Docente y el Instituto Técnico Profesional, hasta alcanzar en 2001 uno de sus hitos más trascendentales: el nacimiento de la UNIBE, creada por ley y aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional.

“Hoy, al celebrar 25 años de vida institucional y 55 años de trayectoria de nuestra comunidad educativa iberoamericana, reafirmamos el valor de nuestra historia y el compromiso que nos impulsa a seguir proyectando futuro”, sostuvo la rectora.

La Dra. Sanie Romero de Velázquez destacó que la UNIBE es uno de los espacios académicos más completos y diversos del país, formando no solamente profesionales, sino también personas críticas, innovadoras y comprometidas con una sociedad más humana y sostenible.

Acreditaciones que respaldan la calidad educativa

Todas las carreras de la UNIBE están habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y varias carreras de grado y programas de postgrado están acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Igualmente, cuenta con una planificación para llegar a la acreditación en todas sus carreras, porque la innovación académica es uno de los sellos distintivos de la institución.

La universidad fue pionera en incorporar materias relacionadas con pedagogía, didáctica y evaluación educativa dentro de las carreras profesionales, además de asignaturas vinculadas a ética, sostenibilidad, responsabilidad social y emprendedurismo.

“Creemos firmemente que investigar es construir futuro”, afirmó la rectora al destacar el papel del Foro de Investigadores, convertido desde hace 15 años en uno de los encuentros académicos más relevantes del país.

La UNIBE también impulsó espacios como el premio Nidia Sanabria de Romero y el Concurso Nacional de Jóvenes Investigadores, promoviendo la generación de conocimiento desde las aulas y fortaleciendo semilleros de investigación con apoyo de organismos nacionales e internacionales.

En estos años, la participación activa de la UNIBE en su vinculación con el medio lo llevó a ser parte del Consejo Nacional de Educación Superior, el Consejo de Rectores, la presidencia de la APUP, Cerneco y Pacto Global, entre otros.

Formación integral para profesionales del futuro

Otro de los pilares fundamentales mencionados por la rectora fue la internacionalización.

La universidad fue pionera en procesos de movilidad académica e integración internacional, permitiendo que estudiantes, docentes e investigadores vivieran experiencias de intercambio en universidades de América y Europa.

“Creemos en una educación conectada con el mundo y preparada para los desafíos globales”, enfatizó.

“Nuestra universidad también abrió sus puertas para recibir a representantes internacionales y enriquecer el intercambio cultural y académico”, destacó la rectora.

“La participación en programas como PIMA, Pablo Neruda, Erasmus y diversos proyectos de cooperación internacional permitió fortalecer nuestros programas de formación, impulsar la investigación y generar importantes transformaciones curriculares y organizacionales”, añadió.

Hoy, la internacionalización continúa creciendo a través de convenios, proyectos colaborativos, clases espejo, redes de investigación y participación en congresos internacionales.

Se destacan proyectos como CONSENS, ModESPar, DHIP (Desarrollo de las Políticas de Internacionalización en las Instituciones de Educación Superior), ACE (Aprendizaje Centrado en el Estudiante), FORMACAP y LASALUS, entre otros , y ser parte de importantes redes internacionales como es la AUIP, la Rábida y CRISCOS.

“Porque creemos en una educación conectada con el mundo y preparada para los desafíos globales”, aseguró.

Un legado educativo que inspira

Más allá de los logros institucionales, la Dra. Sanie Romero de Velázquez remarcó que el verdadero valor de la UNIBE está en las personas: en cada estudiante que descubre su vocación, en los docentes que inspiran y en los egresados que transforman su entorno desde la profesión y la humanidad.

“Porque creemos en una educación con impacto humano, social y transformador”, expresó.

La celebración de estos 55 años también representa un homenaje a quienes construyeron los cimientos de esta comunidad educativa y a quienes continúan fortaleciendo su legado día a día.

“Celebramos una historia construida con visión, innovación y vocación de servicio. Celebramos el esfuerzo de generaciones enteras que hicieron posible este camino”, manifestó emocionada la rectora.

Finalmente, deja un mensaje de esperanza y compromiso hacia el futuro. “Seguimos creyendo en el poder de la educación para construir un mundo mejor”, enfatizó.