La otra Mozart: entrevista con el creador de la serie “Mozart Mozart”

En el universo de la música clásica, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Mozart, pero la historia oficial suele omitir un detalle fundamental: Wolfgang no era el único prodigio de su casa.

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El próximo jueves 18 de junio a las 22:00, Film&Arts estrena “Mozart Mozart”, una producción que llega a Latinoamérica para ofrecer una mirada intensa y provocadora desde la perspectiva de Maria Anna “Nannerl” Mozart. Esta serie de seis episodios reimagina el legado familiar, mezclando drama de época, romance y rivalidad.

En una entrevista exclusiva con Andreas Gutzeit, el cerebro detrás de este proyecto, se muestra fascinado por la figura de la hermana mayor del compositor. “Cuando descubrimos que Maria Anna había sido realmente uno de los prodigios originales, la primera ‘Wunderkind’, y que fue retirada del escenario a la temprana edad de 14 años porque de repente era una mujer y su carrera debía terminar, supimos que esa era la historia que queríamos contar”, declaró durante la entrevista.

La trama sigue a Maria Anna en un acto de rebeldía sin precedentes: desafía las normas de su tiempo asumiendo en secreto la identidad de su hermano para abrirse paso en una sociedad que negaba el talento femenino. Según la sinopsis, cuando Amadeus colapsa antes de un concierto decisivo en Viena, Nannerl debe subir al escenario disfrazada de él. Para Gutzeit, esto permite cuestionar la construcción de la genialidad: “Mozart no era el único genio de la familia”, afirma con contundencia.

A diferencia de otras producciones biográficas, esta serie evita el academicismo rígido. Gutzeit es claro al respecto: “Esto no es una lección de historia. Esto es entretenimiento”. El productor subraya que buscaban algo joven y original, alejándose de los moldes tradicionales de las películas que ya han ganado múltiples premios Óscar. Su objetivo es conectar con audiencias contemporáneas a través de una propuesta visualmente poderosa y emocional.

Andreas Gutzeit no es un extraño en el mundo de los dramas de alta calidad. Como Chief Creative Officer y Gerente General de Story House Productions, ha liderado proyectos internacionales de gran éxito. Entre su trayectoria destaca haber sido el creador de “Sisi”, uno de los dramas europeos más exitosos de los últimos años, además de participar en producciones como “Dignity” y “Sprite Sisters”. Esta experiencia le permitió formar un equipo creativo capaz de manejar la complejidad de una pieza de época con un giro moderno.

Uno de los mayores retos fue la integración de la música, tratándola casi como un personaje más. Gutzeit explica que tuvieron que crearla antes de filmar: “De repente, la música era tan importante como la escritura del guion o el desglose visual, y ese fue el mayor desafío porque cambia todo el modelo de producción”. La banda sonora fusiona composiciones clásicas con elementos electrónicos, buscando acercar el género a las nuevas generaciones.

Al abordar el talento de Nannerl frente al de su famoso hermano, la serie tomó una decisión artística clave inspirada por la directora Clara von Arnim. “Ella no tiene que ser mejor; ella solo tiene que ser más personal. Tiene que llegar a la gente en un nivel diferente con su música”, relata Gutzeit. Esta distinción permitió a los guionistas expandir los personajes, visualizando sus sueños y esperanzas a través de las notas musicales.

Esa modernidad se traslada también a la estética y el vestuario. El equipo decidió alejarse del cliché del corsé opresivo que se ajusta a la fuerza. En su lugar, incorporaron el corsé como una pieza visible del diseño exterior: “Si miras la moda moderna, es algo que ves bastante. Dijimos: ‘Hagamos esto y hagámoslo moderno’”, señala el productor, mencionando que detalles como los pendientes o las uñas también contribuyen a que la serie se sienta distinta a cualquier otro drama de época.

El realismo de las interpretaciones fue otra prioridad para Gutzeit y su equipo. Actores como Havana Joy y Eren M. Güvercin recibieron clases de piano durante meses antes del rodaje. “Queríamos asegurarnos de que estos actores supieran cómo actuar y cómo tocar el instrumento, porque si no lo haces, se nota”, me explicó, resaltando la importancia de que la ejecución musical fuera creíble en pantalla.

A pesar de la rivalidad inevitable que surge cuando el reconocimiento está en juego, la serie subraya la unión del núcleo familiar. Gutzeit destaca un mensaje que considera fundamental y cercano a su corazón: la comprensión de que juntos son más fuertes que divididos. Como menciona el personaje de Amadeus en la ficción, “no hay un Mozart... hay una familia Mozart y juntos son fuertes”.

La serie también funciona como un espejo de problemáticas actuales. Gutzeit recuerda que cuando la directora leyó el guion, sintió que era su propia historia. El productor reflexiona: “Aunque parezca algo que ocurrió hace 250 años, cuando escuchas a mujeres jóvenes tratando de abrirse camino en la industria del entretenimiento, te das cuenta de que las cosas no han cambiado tanto”. Nannerl representa así a todas las mujeres talentosas que luchan contra barreras sistémicas.

Finalmente, Andreas invita al público latinoamericano a descubrir esta historia jamás contada a partir de junio por Film&Arts. Para él, la serie es una invitación a enamorarse de Maria Anna, tal como él lo hizo. “Es mucha diversión. Es una gran historia, música maravillosa y un entretenimiento estupendo”, concluye, esperando que esta nueva perspectiva abra una vía hacia la música clásica para todo tipo de espectadores.