Agenda cultural y artística de la semana del 21 al 27 de junio de 2026

DOMINGO 21
Concierto / Local al Teatro
Ofrecido por: The Crayolas y más
Hora: 18:00
Lugar: Teatro de las Américas
Informaciones: tuti.com.py
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LUNES 22
Concierto / En clave sinfónica cambiando vidas
Ofrecido por: Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco Róga
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal de Asunción
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
MARTES 23
Artes Marciales / Clases de kung fu
¿Querés practicar artes marciales tradicionales? En El Granel tenés la oportunidad de aprender kung fu en manos de Laoshi José Lezcano los martes y jueves de 9:00 a 10:00.
Las clases están dirigidas para jóvenes y adultos y tienen lugar en el local de Juan de Salazar entre San José y Artigas.
Más informaciones: @elgranelasu
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Concierto / Maneco 80
Ofrecido por: Joaju y Ricardo Flecha
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Municipal de Asunción
Informaciones: tuti.com.py
VIERNES 26
San Juan / Exa San José
Ofrecido por: Exalumnos del Colegio San José
Hora: 18:00
Lugar: Casa de Exalumnos del San José (Presbítero Marcelino Noutz)
Informaciones: @senatur_py
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Zarzuela Paraguaya / Paloma Pará
Ofrecido por: José Mazó
Hora: 20:30
Lugar: Teatro de las Américas
Informaciones: @ccpaculturalpy
SÁBADO 27
Taller / Crochet
¿Tenés ganas de aprender a hacer tus propias prendas de invierno? En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Zentrum (ICPA-GZ) podés aprender la técnica del crochet, ideal para elaborar prendas como bufandas, suéteres o bien amigurumis y hasta alfombras.
Las clases se desarrollan los sábados de 15:00 a 17:00 en la calle Juan de Salazar 310, esquina Artigas.
Más informaciones: @icpa_gz
Concierto / Juan Gabriel Paraguayo
Ofrecido por: Juan Gabriel Paraguayo
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion