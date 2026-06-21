ABC Revista
21 de junio de 2026 a la - 01:00

Agenda cultural y artística de la semana del 21 al 27 de junio de 2026

Kung fu.
Kung fu.Shutterstock

Enterate de los eventos culturales disponibles esta semana, desde conciertos hasta talleres varios.

Por ABC Color

DOMINGO 21

Concierto / Local al Teatro

Ofrecido por: The Crayolas y más

Hora: 18:00

Lugar: Teatro de las Américas

Informaciones: tuti.com.py

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LUNES 22

Concierto / En clave sinfónica cambiando vidas

Ofrecido por: Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco Róga

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal de Asunción

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

MARTES 23

Artes Marciales / Clases de kung fu

¿Querés practicar artes marciales tradicionales? En El Granel tenés la oportunidad de aprender kung fu en manos de Laoshi José Lezcano los martes y jueves de 9:00 a 10:00.

Las clases están dirigidas para jóvenes y adultos y tienen lugar en el local de Juan de Salazar entre San José y Artigas.

Más informaciones: @elgranelasu

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Concierto / Maneco 80

Ofrecido por: Joaju y Ricardo Flecha

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Municipal de Asunción

Informaciones: tuti.com.py

VIERNES 26

San Juan / Exa San José

Ofrecido por: Exalumnos del Colegio San José

Hora: 18:00

Lugar: Casa de Exalumnos del San José (Presbítero Marcelino Noutz)

Informaciones: @senatur_py

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Zarzuela Paraguaya / Paloma Pará

Ofrecido por: José Mazó

Hora: 20:30

Lugar: Teatro de las Américas

Informaciones: @ccpaculturalpy

SÁBADO 27

Taller / Crochet

¿Tenés ganas de aprender a hacer tus propias prendas de invierno? En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Zentrum (ICPA-GZ) podés aprender la técnica del crochet, ideal para elaborar prendas como bufandas, suéteres o bien amigurumis y hasta alfombras.

Crochet.
Crochet.

Las clases se desarrollan los sábados de 15:00 a 17:00 en la calle Juan de Salazar 310, esquina Artigas.

Más informaciones: @icpa_gz

Concierto / Juan Gabriel Paraguayo

Ofrecido por: Juan Gabriel Paraguayo

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion