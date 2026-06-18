“Toy Story”: así evolucionó la emblemática saga de Disney y Pixar a lo largo de tres décadas

La primera entrega de “Toy Story” tuvo su estreno en noviembre de 1995 marcando un antes y un después en el cine de animación. La película llegó al año siguiente a Paraguay y, según destacaba la cartelera de ABC Color, se trataba del “primer filme de animación de Disney hecho en computadora”.

La película, dirigida por John Lasseter, marcó además el debut de los estudios Pixar y trajo a la gran pantalla una historia acerca de un grupo de juguetes que cobran vida a escondidas de los humanos.

En la trama de esta primera entrega vemos al vaquero Woody quien se siente amenazado por la llegada del guardián espacial Buzz Lightyear al grupo de juguetes de un niño llamado Andy. Sin embargo, esta rivalidad se irá desvaneciendo para dar paso a una intensa amistad.

La película fue nominada a tres premios Óscar y fue realizada con un presupuesto estimado de 30 millones de dólares. En taquilla, alrededor del mundo, obtuvo más de 400 millones de dólares.

La secuela “Toy Story 2″ se estrenó cuatro años después, en 1999. John Lasseter compartió la dirección de la película animada con Pete Docter, quien ya había sido parte del equipo de guionistas de la primera entrega, y Ash Brannon.

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En la versión en inglés, Tom Hanks y Tim Allen siguieron aportando sus voces a los personajes de Woody y Buzz. Randy Newman volvió también a sumarse en la composición de la banda sonora, incluyendo la icónica canción “You’ve Got a Friend in Me”.

En la trama de esta segunda entrega, Woody es robado por un coleccionista de juguetes. Buzz y los demás amigos emprenden una misión de rescate para salvar al vaquero antes de que se convierta en una pieza de museo.

En esta entrega se incorporan personajes como la vaquera Jessie, el caballo Tiro al blanco y el capataz conocido como Oloroso Pete.

Toy Story 3, el final de una era

“Toy Story 3″ tuvo su estreno en 2009, una década después de la segunda película. El largometraje, dirigido por Lee Unkrich, marca el paso de Andy hacia la adultez y un nuevo destino para sus queridos juguetes.

Si bien los mismos debían ir a parar al ático de la casa de Andy, terminan por error en una guardería cayendo en manos de varios niños. Comandados por Woody y Buzz, los juguetes buscarán retornar a la casa de su dueño original.

La película llegó a Paraguay en junio de 2010 y fue una de las primeras producciones en presentarse en los cines locales con la tecnología digital 3D.

El emotivo filme se convirtió en ganador de dos Premios Óscar, incluyendo el de Mejor Película Animada. También estuvo nominado a Mejor Película.

Toy Story 4, una década después

Los estudios Disney y Pixar dejaron pasar otra década hasta la llegada de la cuarta entrega de la saga “Toy Story”, que fue estrenada en el año 2019. Josh Cooley fue el director de esta película que, al igual que las anteriores, está disponible en la plataforma Disney+.

En este largometraje, los juguetes están en manos de una niña llamada Bonnie. A ellos se les unirá Forky, quien en medio de una crisis obliga a Woody y a los demás juguetes a iniciar una aventura en la que se darán cuenta cuán grande puede ser el mundo para un juguete.

El filme obtuvo el Óscar a la Mejor Película Animada. Su presupuesto fue de aproximadamente 200 millones de dólares, mientras que su recaudación a nivel global superó los 1.073 millones de dólares.

Toy Story 5, un nuevo reto ante la tecnología

En “Toy Story 5″, la película que llega este jueves a los cines de Paraguay, será la vaquera Jessie la que tomará la posta en esta nueva aventura. Andrew Stanton está al frente de esta producción cuya historia explora el auge de la tecnología en la infancia contemporánea.

En la trama, Jessie se propone ayudar a Bonnie a hacer amigos. Pero cuando la niña recibe una tableta de regalo, su atención se desvía por completo hacia el fascinante dispositivo electrónico. Con el apoyo de Woody y los demás juguetes, Jessie intentará volver a atraer la atención de la niña.

“Siempre imaginé que seguirían haciendo películas de Toy Story. Es un universo muy rico. Los juguetes en realidad no envejecen, pero el mundo sí. El paso del tiempo es parte de un aspecto tan interesante de una historia sobre la infancia, la crianza, crecer y seguir adelante”, afirmó Stanton, quien ha formado parte del equipo de guionistas de la saga desde la primera película.

Con un presupuesto aproximado de 250 millones de dólares, según reportó la publicación Variety, “Toy Story 5″ es uno de los proyectos más grandes y costosos de los estudios Pixar.

Además de Randy Newman, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift se sumó a la banda sonora de esta producción con la canción “I Knew It, I Knew You”.

“Siempre soñé con poder escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años y vi la primera película de Toy Story”, expresó la superestrella, ganadora de 14 premios Grammy.

En su versión en inglés, “Toy Story 5″ cuenta nuevamente con las voces de Tom Hanks y Tim Allen, además de Joan Cusack, Bonnie Hunt, entre otros.