Daniel H. Wilson: la robótica en busca del equilibrio ancestral

Tras un viaje de aproximadamente 27 horas desde la costa oeste de los Estados Unidos, Daniel H. Wilson llegó a Paraguay para la Feria Internacional del Libro de Asunción. Nacido en Tulsa, Oklahoma, en 1978, este ciudadano de la nación cherokee no es un escritor de ciencia ficción convencional, sino un doctor en robótica por la Universidad Carnegie Mellon que utiliza la tecnología para diseccionar la condición humana.

Lea más: FIL Asunción 2026: Daniel H. Wilson encabeza la lista de invitados internacionales

Su sólida formación académica, que incluye maestrías en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, no fue un fin en sí mismo, sino una herramienta para alimentar su verdadera vocación. Con la honestidad que lo caracteriza, Wilson confesó durante su visita: “Estudié ciencia porque me compraba mis libros de ciencia ficción”. Esta inversión de los factores le ha permitido construir una carrera bibliográfica donde el rigor científico dota a sus tramas de una verosimilitud perturbadora.

El proceso creativo de Wilson rompe con la frialdad técnica que se esperaría de un ingeniero. Para él, la ciencia es el marco, pero el motor es siempre el sentimiento. Según explicó: “En mi proceso elijo primero usar la emoción humana y después construyo la ciencia ficción alrededor de eso para poder extraer la emoción”. Así, una historia sobre agujeros negros puede nacer de la simple y profunda experiencia de arropar a su hija por la noche antes de dormir.

Antes de convertirse en el autor de éxitos como Robopocalypse —obra que cautivó a Steven Spielberg y Michael Bay— Wilson forjó su mirada técnica en laboratorios de vanguardia como Microsoft Research, Xerox PARC y la NASA. Sus años como investigador de entornos inteligentes para el cuidado de ancianos le permitieron observar de cerca cómo la tecnología comienza a ocupar espacios íntimos en nuestra vida cotidiana.

Analista de escenarios de amenazas estratégicas

Su faceta más intrigante es, quizás, la de analista de escenarios de amenazas estratégicas para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Wilson relata que su labor consistía en redactar ficciones plausibles para que los altos mandos militares comprendieran los riesgos de las nuevas tecnologías: “Escribí un escenario de análisis de riesgo de ficción para que los generales puedan entender cómo estas tecnologías se podrían desplegar”.

En la FIL Asunción, el autor presentó Hole in the Sky, una novela que redefine el subgénero del “primer contacto”, con extraterrestres, por así decirlo. Basándose en su experiencia gubernamental, Wilson integra personajes que reflejan su propio pasado: un científico de la NASA, un militar analista de búnker y, esencialmente, un hombre indígena que convive con el misterio de los Spiro Mounds en Oklahoma.

Wilson es una voz fundamental del futurismo indígena, una corriente que busca reclamar el derecho de los pueblos originarios a habitar el mañana. Con una convicción profunda, el autor afirma: “Me encanta meter a los indígenas al futuro porque no son del pasado solamente”. Su obra desafía la idea de que la tecnología avanzada es propiedad exclusiva de la visión eurocéntrica, rescatando saberes ancestrales como herramientas de supervivencia.

Al comparar los paradigmas tecnológicos, Wilson es crítico con el modelo de desarrollo actual. Para él, la sostenibilidad se halla en la gestión ambiental indígena, que los colonizadores confundieron con primitivismo: “Lo eurocentrista es crecimiento exponencial (so pena de la destrucción ambiental)... mientras que si ves la tecnología indígena, ellos siempre están en equilibrio con la naturaleza”. Esta visión propone que el futuro no debe ser una huida hacia adelante, sino un retorno al equilibrio.

Inteligencia artificial y la “era del caramelo”

Sobre la inteligencia artificial contemporánea, Wilson advierte sobre una “era del caramelo” que nos sobreestimula, pero nos debilita cognitivamente. Teme que la falta de reciprocidad con los asistentes virtuales erosione nuestra empatía: “Estamos entrenándonos para tener malas interacciones con artefactos que parecen vivos”. Es una lucha insidiosa por nuestra soberanía mental frente a algoritmos diseñados para la extracción masiva de datos.

A pesar de sus visiones a menudo distópicas, el autor ve en la literatura una misión inspiradora. La ciencia ficción, para él, no solo debe entretener, sino proporcionar las palabras necesarias para nombrar lo que vendrá: “La ciencia ficción nos da el vocabulario que necesitamos para el futuro”. Es un ejercicio de proyección que permite imaginar resultados que a un científico puro jamás se le ocurrirían.

Daniel H. Wilson concluye su paso por Paraguay encontrando paralelismos entre su identidad cherokee y la cultura local, alentando a los autores paraguayos a proyectar sus propias raíces hacia el porvenir. Al final, su mensaje es una invitación a la reflexión: si la misión del escritor es tanto advertir como inspirar, “podemos inspirarles a las personas hacia un mejor futuro mostrándoles una distopía o... mostrarles futuros que jamás se hubiesen imaginado”. En un mundo que parece quemarse, tal vez la verdadera tecnología de punta sea aquella que nos permita, simplemente, seguir siendo humanos.

El lado cinematográfico

La incursión de Daniel H. Wilson en el cine comenzó de forma meteórica cuando los derechos de Robopocalypse fueron adquiridos por DreamWorks y Steven Spielberg incluso antes de que la novela terminara de escribirse.

Actualmente, el autor se muestra muy entusiasmado con la adaptación de su reciente obra Hole in the Sky para Netflix, en la cual colabora con el director nativo Sterlin Harjo para proyectar su visión del “Futurismo indígena” en la pantalla grande.

Otras obras de Wilson han atraído a importantes estudios y directores, como Amped, cuyos derechos estuvieron en manos de Summit Entertainment. Su relato The Nostalgist fue adaptado con éxito como cortometraje en 2014.

El autor también ha incursionado como guionista original con el proyecto Alpha para Lionsgate y la productora de Brad Pitt, Plan B, además de ver cómo historias cortas como Special Automatic han sido opciones para Fox y ser dirigidas por Rick Famuyiwa.

Esta trayectoria cinematográfica es un testimonio de su capacidad para traducir conceptos de robótica avanzada en narrativas visuales cargadas de emoción y verosimilitud.

Texto y fotos: @marta_escurra