El Mundial también es de ellas

El universo del fútbol ya no solo mira el césped; las tribunas de este Mundial 2026 relatan historias de liderazgo femenino que cautivan a millones de seguidores. Las parejas y esposas de figuras internacionales del fútbol se han constituido en pilares de su familia, pero al mismo tiempo han sabido sacar partido, valga el término, a la situación, para imponerse en otros ámbitos.

Antonela Roccuzzo encarna la elegancia silenciosa y la lealtad absoluta al lado del capitán argentino Lionel Messi, su amor desde la adolescencia en Rosario, Argentina. Casados en una célebre boda en junio de 2017, Antonela es la madre de Thiago, Mateo y Ciro, los motores del hogar Messi. Esta empresaria y modelo se destaca por su bajo perfil mediático, su sofisticación natural y su exitoso enfoque en marcas de moda infantil y fitness.

Georgina Rodríguez despliega un magnetismo global incomparable como la pareja del astro portugués Cristiano Ronaldo, relación que comenzó a finales de 2016. Madre de Alana Martina y Bella Esmeralda, y pilar en la crianza de Cristiano Jr., Eva y Mateo, Georgina es una empresaria e influencer arrolladora.

Su estilo de vida extravagante, documentado en su propio reality show, la define como un ícono de la moda que factura millones con personalidad audaz.

Michelle Peters se consolida como una de las figuras más frescas del torneo, unida en matrimonio con el defensor neozelandés Tim Payne. La pareja contrajo nupcias en 2024 y dio la bienvenida a su primer hijo en 2025, uniendo culturas gracias a las raíces costarricenses de ella. Modelo y fotógrafa de profesiones, Michelle cautiva en las plataformas digitales por su carisma genuino, su mirada artística y su cercanía con la afición.

Melissa Cardona representa la juventud y la frescura al lado del talentoso atacante paraguayo Julio Enciso, actual figura en el fútbol de Europa. Casados en mayo de 2025, esta joven colombiana de 21 años ha sabido insertarse con gracia y dinamismo en el exigente entorno del fútbol internacional.

Como creadora de contenido, Melissa resalta por su espontaneidad en redes, su frescura juvenil y un estilo estético que marca tendencia entre los fanáticos.

Alexia Notto es el sinónimo de la constancia y el amor incondicional junto al dinámico mediocampista de la selección paraguaya Miguel Almirón. Son padres del pequeño Francesco, construyendo un hogar sólido que ha sabido adaptarse a las exigencias de la Premier League.

Alexia se destaca por su perfil tierno, su dedicación absoluta a la vida familiar y esa calidez que la convierte en el refugio del futbolista.

Oriana Sabatini inyecta el glamour de la cultura pop internacional al entorno del delantero argentino Paulo Dybala, tras un largo e intenso noviazgo. La talentosa artista argentina y el jugador se casaron en julio de 2024 en una boda que paralizó al mundo del espectáculo rioplatense.

Cantante, actriz y modelo de vanguardia, Oriana brilla con luz propia gracias a su potente voz, su estilo disruptivo y su sólida trayectoria artística.

Bruna Biancardi camina con resiliencia y madurez junto a la estrella de la selección brasileña Neymar Jr., en una relación de constantes transformaciones. Aunque han vivido periodos de intermitencia como pareja, los une de forma inquebrantable el amor por su pequeña e idílica hija Mavie.

Bruna, una reconocida modelo e influencer experta en marketing, es aplaudida por su templanza, su estilo refinado y su capacidad de gestionar la presión.

El rol de estas mujeres en el engranaje del balompié moderno va mucho más allá de una ubicación privilegiada en los palcos VIP de los estadios. Ellas lideran marcas globales, cierran contratos comerciales millonarios y administran la compleja logística de familias que cambian constantemente de país y de cultura.

Sostener emocionalmente a un atleta de alto rendimiento implica absorber presiones, tolerar críticas despiadadas y construir un espacio seguro donde el ser humano pueda descansar del ídolo. En este Mundial 2026, queda claro que no son figuras decorativas; son estrategas de su propia vida, empresarias audaces y el verdadero motor invisible detrás de la gloria.

Marta Escurra @marta_escurra